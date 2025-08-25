Machillo Ramírez ya lo sabe: Vladimir Quesada sacude a Saprissa con un anuncio que compromete a Alajuelense de cara al clásico

Impulsado por el contundente 4-0 ante Sporting FC en el regreso de Vladimir Quesada al banquillo, el Deportivo Saprissa ya tiene la mira puesta en dos partidos que pueden marcar el desarrollo de la temporada.

Primero, los morados deben afrontar el duelo decisivo por la Copa Centroamericana ante Motagua de Honduras, y luego el esperado clásico nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense.

Este martes 26 de agosto, desde las 8:00 p. m. (hora de Costa Rica), Saprissa recibe en La Cueva a los líderes del Grupo C, obligados a ganar si quieren asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo regional.

Vladimir Quesada anuncia una difícil decisión

Para esta final, el cuerpo técnico tibaseño debió tomar una decisión drástica: Mariano Torres no entrará en la convocatoria. El capitán arrastra una lesión en el tobillo que lo marginó de los últimos dos compromisos, y aunque está cerca de la recuperación, la inflamación aún no cede.

En la conferencia previa, Vladimir Quesada fue claro: “Mariano no puede estar en el partido, quisiéramos que todos estuvieran a un 100%. Todavía hay bastante inflamación sobre su tobillo, hemos decidido que repose y haga trabajo diferenciado a ver si la inflamación puede bajar lo suficiente para tenerlo en cuenta para el sábado“.

La ausencia de su capitán ante Motagua es un riesgo, pues se trata de uno de los partidos más exigentes de la temporada. Pero el DT que supo llevar al Monstruo a un tetracampeonato no se achica: “Mañana habrá mucha presión, pero lo vuelvo a decir: el que no pueda aguantar la presión, no puede estar en Saprissa“.

¿Cuándo y a qué hora juegan Saprissa vs Alajuelense?

Con la esperanza de recuperar a Mariano Torres, Deportivo Saprissa recibirá a La Liga de Óscar “Machillo” Ramírez el próximo sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. en el Ricardo Saprissa, por la sexta jornada del Apertura 2025.