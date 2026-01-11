Ni Samir Taylor, ni Carlos Barahona: el inesperado futbolista que Vladimir Quesada perfila como reemplazo de Kenay Myrie

El mercado de fichajes continúa en movimiento para el Deportivo Saprissa tras la venta de Kenay Myrie al Copenhagen de Dinamarca, una salida que dejó un vacío sensible en el lateral derecho del equipo

Vladimir Quesada analiza las opciones disponibles, luego de que Samir Taylor sonara como el principal candidato para ocupar ese puesto; sin embargo, en las últimas horas ha surgido un nuevo nombre sobre la mesa.

¿Quién sería el reemplazante de Kenay Myrie en Saprissa?

Además de Samir Taylor, La Voz Saprissista, por su lado, colocó el nombre de Carlos Barahona entre las alternativas. No obstante, a Vladimir Quesada se le abre otra posibilidad en la posición de lateral derecho.

Otra de las alternativas que empieza a tomar fuerza para Quesada ante la salida de Myrie es una opción surgida desde el propio plantel, que había quedado relegada.

Según informó el medio Tercer Tiempo, el técnico morado ha venido probando al joven Alberth Barahona en el lateral derecho y ha respondido de buena manera, por lo que sería una opción para dicha posición pese a desempeñarse como volante central.

Alberth Barahona otra opción para el lateral derecho – Tercer Tiempo

Barahona disputó solo seis partidos en la temporada pasada debido al episodio que puso en riesgo su salud, repartidos entre la Primera División, la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura. Dicha experiencia ahora podría transformarse en una titularidad tras la marcha de Kenay Myrie.