“Todo se distorsionó”: Ariel Rodríguez revela lo que nadie dijo sobre la salida de Wanchope del banquillo de Saprissa

El regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Deportivo Saprissa llegó en el momento más caliente posible. Sin siquiera tener tiempo para dirigir una sesión de entrenamiento, el histórico referente morado se sentó de nuevo en el banquillo y vio cómo su equipo recuperaba la chispa con una goleada 4-0 frente a Sporting FC.

Este triunfo inapelable frente a los aficionados que se colmaron las graderías de La Cueva sirvió para cortar una racha de tres partidos sin victorias, empezando a dejar en el pasado la era de Paulo Wanchope.

Ariel Rodríguez se sincera sobre la salida de Wanchope

Tras la goleada, Ariel Rodríguez habló en zona mixta sobre el clima que se vivió en los últimos días dentro del camerino morado. “Necesitábamos el resultado, en puntos la cosa no estaba tan mal, pero sí hicimos tres partidos muy malos. Hoy tuvimos la oportunidad de arreglar eso y el equipo hizo un excelente trabajo”, soltó el delantero, autor del primer gol de la noche.

El Samurai no se guardó nada al momento de describir la seguidilla que terminó costándole el puesto a Wanchope. “Es fútbol, obviamente no queremos perder. El inicio de temporada fue bueno y después nos pasa esto. Nos costó entender, no queremos hacer estos partidos, pero se nos complicó. Hicimos partidos malísimos, es la realidad y es de preocuparse. Hablamos entre nosotros, nos dijimos las cosas que teníamos que mejorar y gracias a Dios hoy se vio otra cara”, aseguró.

Ariel Rodríguez inauguró el baile en La Cueva (Deportivo Saprissa).

Sobre el cambio abrupto en el banquillo morado, Ariel Rodríguez opinó: “A Vladi lo conocemos hace muchos años, pero con Paulo los primeros partidos fueron buenos, después todo se distorsionó. A nosotros como jugadores no nos estaban saliendo las cosas, y hoy era la oportunidad para quitarnos todo eso. El fútbol es como la vida, hay malos momentos y creo que dependía de nosotros”.

“Paulo es un gran entrenador, pero esto es de resultados”

Pese al sabor amargo que dejó en Tibás el final de su era, el atacante de 36 años no dejó de reconocer la calidad de Paulo Wanchope como entrenador. “Paulo es un gran entrenador, desde que llegó acá tenía una buena idea, pero esto es de resultados, sabemos la presión que conlleva estar en Saprissa. He sabido lo que es estar en las buenas y no tan buenas, y nos levantamos”, dijo Rodríguez usando la voz de la experiencia.

Por último, el segundo máximo goleador en la historia del Monstruo dejó en claro que la responsabilidad no fue solo del ex entrenador. “Hay que tomar decisiones, tenemos jefes y debemos pensar que no es sólo el cuerpo técnico, los jugadores también estamos expuestos. Debemos buscar ganar, porque el día a día somos noticia. Es parte de lo lindo que es estar en Saprissa”, cerró con franqueza.