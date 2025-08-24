El regreso de Vladimir Quesada a Saprissa desata el estallido que sorprende a todos en Costa Rica: “Yo no escondo las cosas”

El regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Deportivo Saprissa fue exactamente lo que la afición morada quería ver. Tras una racha de tres partidos sin triunfos, el Monstruo se despertó con todo y vapuleó 4-0 a Sporting FC en La Cueva, resultado que volvió a encender la ilusión en Tibás con la ansiada estrella 41.

Fue una noche redonda tanto para el histórico ex futbolista como para sus dirigidos, quienes necesitaban con urgencia un golpe anímico de este calibre para volver a confiar en su fútbol.

Saprissa se paseó por La Cueva (Deportivo Saprissa).

Debut y estallido para Minor Díaz

En el otro banquillo también debutaba un técnico: Minor Díaz, ex DT de Guanacasteca, que asumió el timón de Sporting tras el flojísimo arranque del torneo (un empate y tres derrotas) que le costó el puesto a Luis Marín. Y lo que para Quesada fue un regreso soñado, para Díaz fue una auténtica pesadilla.

La derrota fue un golpe durísimo para los capitalinos, que no mostraron reacción y parecieron resignados desde el arranque. El propio Minor Díaz no lo dejó pasar en la conferencia: “Saprissa gana muy bien, soy un entrenador que nunca pone excusas. Fue superior en juego, en actitud, en un montón de cosas. Sporting no estuvo a la altura del juego”, arrancó.

Pero el desahogo del flamante DT de Sporting recién estaba comenzando: “Lamentablemente el juego ha sido muy malo de parte de nosotros. Yo no escondo las cosas. Me preocupa mucho, aunque sea mi primer partido en Sporting, porque hoy veo un camerino sin ambición de nada, un camerino que no tiene hambre, y se lo acabo de decir a los muchachos”, disparó el técnico de 44 años, dejando en evidencia a sus jugadores.

“Sporting es un equipo sin alma”

“Todas las herramientas buenas que tiene Sporting para poder trabajar, y ver un equipo como el que vimos hoy es muy complicado. Hay mucha abundancia de todo en Sporting, y al jugador de fútbol lo conozco bien, sé cuando no hay actitud en un camerino. Eso no es así. Mis jugadores pueden jugar mal, pueden perder pelotas, pero la actitud… Sporting es un equipo sin alma“, agregó Minor Díaz.

Y concluyó con una frase que sonó a advertencia: “Hay que empezar a tocar fibras, porque hay algo que no se negocia en el fútbol, el trabajo y la actitud. Hoy Saprissa nos pasó por encima con actitud y con juego. Con fútbol. Hubo un solo equipo en la cancha y fue Saprissa“.

Tras esta goleada, Sporting FC se hunde en el último lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 con apenas 1 punto en 5 partidos. Por delante aparecen Puntarenas y Guadalupe con 4 unidades, aunque los guadalupanos todavía tienen un juego pendiente. Panorama difícil para el equipo de Minor Díaz, que necesita reaccionar de inmediato si no quiere empezar a preocuparse por escapar a los fantasmas del descenso.