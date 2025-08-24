Motagua advierte a Saprissa: El DT de las Águilas le deja un mensaje directo a Vladimir Quesada

El Motagua de Honduras ya está en suelo costarricense para medirse al Deportivo Saprissa en un duelo decisivo por la jornada 5 de la Copa Centroamericana, donde ambos equipos buscarán sellar su boleto a la siguiente fase.

Antes de viajar, el técnico de las “Águilas Azules”, Javier López, lanzó un mensaje claro al nuevo estratega morado, Vladimir Quesada, asegurando que su equipo llega preparado, con refuerzos y con la convicción de clasificar.

¿Qué dijo el DT de Motagua sobre el cambio de entrenador en Saprissa?

El entrenador hondureño reconoció que ha seguido de cerca el cambio de timonel en Saprissa: “Hemos visto que han tenido un cambio de técnico recientemente, conocemos al profe Vladimir Quesada de la Copa Centroamericana del año pasado.

Y luego, agregó: “Vimos el partido de ayer anticipando comportamientos, entre hoy y mañana vamos a tratar de preparar el partido que creemos necesario para obtener la clasificación”.

“Es un partido que cierra la fase de grupos, muy igualado, equilibrado, donde hay cuatro equipos que pueden clasificar. Nosotros vamos a buscar el resultado necesario para poder acceder a los cuartos de final de la Copa Centroamericana”, declaró López a Deportes TVC.

Con firmeza, López aseguró que el Motagua llega con la tarea hecha: “Tengo localizadas las fortalezas de este equipo, las debilidades y vamos a tratar de proponer para neutralizar y aprovechar esas debilidades”.

Sobre el supuesto mal momento de Saprissa, el DT fue claro: “No hablaría de mal momento, en lo nacional están en una posición intermedia pero siempre con posibilidades. En lo internacional, están con seis puntos, nosotros con siete, el grupo está totalmente equilibrado”.