La derrota del Deportivo Saprissa en la final del Apertura 2025 contra la Liga Deportiva Alajuelense podría tener varias consecuencias. Ante el enojo de la afición con varios nombres y también con el cambio de presidencia, se espera un mercado movido en Tibás.

Tras perder la estrella 41 frente a la Liga este sábado, en Saprissa ya se habla de la salida que podría concretarse en los próximos días. El futbolista no es considerado por Vladimir Quesada y tiene interés en varios equipos del extranjero.

Gustavo Herrera podría marcharse a Estados Unidos

Recientemente, el periodista panameño Ricardo Icaza informó que Gustavo Herrera tiene como posible destino Estados Unidos. El delantero podría desembarcar en la Major League Soccer después de un mal semestre por el equipo morado.

El club que aparece es el New York Red Bulls, donde los panameños son bienvenidos. Allí juegan Omar Valencia y Rafael Mosquera. Además, Aimar Modelo y Mijahir Jiménez forman parte del equipo filial, lugar al que probablemente el delantero de Saprissa llegue debido a su flojo rendimiento.

Tal como había dicho días atrás el mismo periodista, el Qarabag de la máxima categoría de Azerbaiyán también está interesado en contar con los servicios de Gustavo Herrera.

Lo que es un hecho es que el delantero canalero no seguirá vistiendo la camiseta del Saprissa en 2026. El periodista Kevin Jiménez ya había confirmado que saldría cuando finalice el Apertura 2025. Ahora que culminó, falta definir el destino que tendrá.

De esta manera, Gustavo Herrera se irá de la institución morada con tan solo un gol en su cuenta personal en 18 partidos. En la fase final, Vladimir Quesada no lo utilizó. Fue suplente en las semifinales y en la final de ida. Este sábado, ni siquiera estuvo convocado.