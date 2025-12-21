Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Lo quieren en Estados Unidos: figura de Saprissa podría marcharse a la MLS tras perder la final con Alajuelense

Tras la derrota en la final con Alajuelense, uno de los borrados por Vladimir Quesada podría irse de Saprissa en este mercado.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El jugador no es tenido en cuenta.
© Prensa SaprissaEl jugador no es tenido en cuenta.

La derrota del Deportivo Saprissa en la final del Apertura 2025 contra la Liga Deportiva Alajuelense podría tener varias consecuencias. Ante el enojo de la afición con varios nombres y también con el cambio de presidencia, se espera un mercado movido en Tibás.

Tras perder la estrella 41 frente a la Liga este sábado, en Saprissa ya se habla de la salida que podría concretarse en los próximos días. El futbolista no es considerado por Vladimir Quesada y tiene interés en varios equipos del extranjero.

Gustavo Herrera podría marcharse a Estados Unidos

Recientemente, el periodista panameño Ricardo Icaza informó que Gustavo Herrera tiene como posible destino Estados Unidos. El delantero podría desembarcar en la Major League Soccer después de un mal semestre por el equipo morado.

En contra de la afición: Erick Lonnis desata la furia de todo Saprissa al decir lo que piensa de Esteban Alvarado

ver también

En contra de la afición: Erick Lonnis desata la furia de todo Saprissa al decir lo que piensa de Esteban Alvarado

El club que aparece es el New York Red Bulls, donde los panameños son bienvenidos. Allí juegan Omar Valencia y Rafael Mosquera. Además, Aimar Modelo y Mijahir Jiménez forman parte del equipo filial, lugar al que probablemente el delantero de Saprissa llegue debido a su flojo rendimiento.

Tal como había dicho días atrás el mismo periodista, el Qarabag de la máxima categoría de Azerbaiyán también está interesado en contar con los servicios de Gustavo Herrera.

Publicidad

Lo que es un hecho es que el delantero canalero no seguirá vistiendo la camiseta del Saprissa en 2026. El periodista Kevin Jiménez ya había confirmado que saldría cuando finalice el Apertura 2025. Ahora que culminó, falta definir el destino que tendrá.

De esta manera, Gustavo Herrera se irá de la institución morada con tan solo un gol en su cuenta personal en 18 partidos. En la fase final, Vladimir Quesada no lo utilizó. Fue suplente en las semifinales y en la final de ida. Este sábado, ni siquiera estuvo convocado.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alexy Vega es notificado desde Estados Unidos con la respuesta sobre su fichaje por el Minnesota United
Honduras

Alexy Vega es notificado desde Estados Unidos con la respuesta sobre su fichaje por el Minnesota United

Joseph Rosales se va del Minnesota United y ficha por este inesperado equipo: "Bombazo"
Honduras

Joseph Rosales se va del Minnesota United y ficha por este inesperado equipo: "Bombazo"

Bolillo Gómez recibe la noticia que impacta en el futuro de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez recibe la noticia que impacta en el futuro de El Salvador

Alajuelense quiere desprenderse de un extranjero
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense quiere desprenderse de un extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo