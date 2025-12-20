Fue bicampeón con Saprissa, pero el fútbol no le alcanzaba para mantener a su familia y se retiró: “Sin tener qué desayunar”

Yader Balladares Martínez fue un veloz zaguero de origen nicaragüense que, entre 2006 y 2011 (con una cesión a la UCR en el medio), defendió el uniforme del Deportivo Saprissa, integrando los planteles morados que alcanzaron el cetro nacional en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010.

Pero esos días de gloria quedaron muy, muy atrás. Tras despedirse de Tibás, Balladares continuó su carrera en Costa Rica pasando por Jacó Rays, Cartaginés y Aserrí. En 2016 probó suerte en su natal Nicaragua, donde jugó para el Walter Ferretti, regresando posteriormente a territorio tico en 2018.

Yader Balladares, ex zaguero del Monstruo (Getty).

“Tomé la decisión de dejar el fútbol”

En 2020, con 33 años y en plena pandemia del Covid-19, el ex morado se vio obligado a colgar los botines debido a su desmejorada situación económica mientras militaba en el Barrio México de la segunda división.

Con la economía global prácticamente paralizada, el pinolero fue golpeado de lleno por el desempleo. “Es muy difícil estar sin tener qué desayunar al día siguiente, sin tener algo en el estómago”, confesó en ese entonces en una entrevista para el Grupo Repretel.

Al momento de aquella entrevista, Balladares acumulaba ya tres meses sin trabajo: “Era muy poco lo que yo ganaba (en Barrio México). Con 130 mil colones yo creo que nadie va a sobrevivir con una familia, casa, comida… entonces tomé la decisión de dejar el fútbol”.

“Es algo lamentable para mí, de mí dependen mis hijos, depende todo mundo y conseguir trabajo ahorita es demasiado complicado”, decía el ex morado, que pasó de vivir más de 15 años como jugador profesional a enfrentarse de golpe con la incertidumbre absoluta.

El pedido de ayuda que le cambió la vida

Sin embargo, aquella misma entrevista terminó siendo la salvación de Yader. “Gracias a una nota que me hizo Repretel, fui bendecido: conseguí un empleo y económicamente gracias a Dios me va bien. Mi familia y yo estamos estables”, anunciaba en 2021.

El bicampeón con Saprissa consiguió empleo en unas canchas de Fútbol 7 ubicadas en San Miguel de Desamparados y, además, comenzó a trabajar como entrenador en la Academia San Migool, puesto que mantiene hasta el día de hoy y que le permitió ponerse nuevamente en pie.

Yader Balladares trabaja en la Academia San Migool (Academia San Migool).

Actualmente, Yader Balladares se mantiene activo en su cuenta de Facebook, donde con frecuencia comparte publicaciones relacionadas con la academia y recuerdos de su paso por Saprissa

