Todo Centroamérica sorprendido con la noticia que llega desde la MLS y ayudaría a sus selecciones

Centroamérica se sorprende ante una iniciativa de la MLS que podría impulsar el desarrollo del talento regional.

Por Marcial Martínez

La noticia que surge desde la MLS tomó por sorpresa a toda Centroamérica y abrió un escenario de expectativa poco habitual en la región, al plantear una iniciativa que no solo tendría impacto a nivel de clubes, sino que también podría repercutir directamente en el desarrollo de las selecciones nacionales.

¿Cuál es la noticia que llega directo desde la MLS sorprendiendo a Centroamérica?

Según informó el periodista Ricardo Icaza, además del campamento que se realizará próximamente en el país, el Red Bull New York explora la posibilidad de abrir un campamento permanente en Panamá, con el objetivo de captar y desarrollar talento en toda Centroamérica.

La iniciativa apuntaría a crear una base regional que permita detectar jóvenes futbolistas con proyección internacional y brindarles una estructura formativa más sólida.

Periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X

Sobre esta misma línea, Icaza destaca que, de concretarse, este proyecto sería un paso clave para el crecimiento del fútbol centroamericano, al ofrecer una plataforma directa de visibilidad y desarrollo vinculada a una franquicia de la MLS.

De concretarse esta iniciativa, el proyecto marcaría un punto de inflexión para el fútbol centroamericano, al conectar de manera directa el talento regional con una de las ligas de mayor crecimiento en el continente.

La posible instalación de una base permanente en Panamá no solo reforzaría los procesos formativos, sino que también abriría un nuevo camino de oportunidades para jugadores y selecciones nacionales.

