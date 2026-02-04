Es tendencia:
David Faitelson necesitó sólo una palabra para sentenciar el futuro de Keylor Navas en Pumas tras la debacle en la Concachampions 2026

Keylor Navas arrancó de manera negativa la Concachampions al recibir una goleada ante San Diego. Esto dijo David Faitelson en sus redes.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

David Faitelson liquidó a los Pumas de Keylor Navas en Concachampions
Keylor Navas y los Pumas arrancaron con el pie izquierdo su participación en la Concachampions 2026 tras caer 4–1 en el partido de ida ante San Diego FC, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones.

Sobre ese escenario, el periodista David Faitelson a través de sus redes sociales fue bastante crítico sentenciando incluso el futuro de Keylor y de los Universitarios en esta Concachampions.

¿Qué dijo Faitelson sobre los Pumas de Keylor Navas en la Concachampions?

A través de sus redes sociales, David Faitelson no necesitó más que la palabra “humillación” para resumir la debacle de Pumas UNAM tras el 4–1 sufrido ante San Diego FC en la ida de la Concachampions, un resultado que, a su juicio, deja al equipo prácticamente eliminado.

Pumas fue a defenderse y se llevó una humillación. Prácticamente, eliminado de Concacaf”, fue lo que publicó el periodista mexicano a través de su cuenta oficial de X descartando prácticamente a los Universitarios de la Concachampions.

David Faitelson en su cuenta oficial de X

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor Navas con Pumas en la Concachampions?

Los Pumas de Keylor Navas tendrán una última oportunidad el próximo 10 de febrero, cuando reciban el duelo de vuelta en casa, aunque la misión luce cuesta arriba tras el contundente 4–1 de la ida.

El conjunto universitario está obligado a una remontada casi perfecta si pretende mantenerse con vida en la Concachampions 2026.

