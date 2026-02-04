Xelajú vs. Monterrey: EN VIVO y GRATIS el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

Xelajú MC tendrá una de las noches más importantes de su historia reciente. Este miércoles 4 de febrero de 2026, el equipo guatemalteco recibirá a Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, con la ilusión de sacar ventaja en casa y llegar con vida a la vuelta en México.
La alineación de Rayados
Monterrey tiene listo su equipo para jugar ante Xelajú
Los once de Xela
Los elegidos por Roberto Hernández para enfrentar a Monterrey.
La afición responde
El público de Xelajú llega al Cementos Progreso para apoyar a su equipo.
Todo listo
Siga las emociones del partido de Xelajú MC contra Monterrey por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
