Xelajú vs. Monterrey: EN VIVO y GRATIS el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

Siga todas las incidencias del partido de los chivos ante los rayados.

La alineación de Rayados

Monterrey tiene listo su equipo para jugar ante Xelajú

Los once de Xela

Los elegidos por Roberto Hernández para enfrentar a Monterrey. 

La afición responde

El público de Xelajú llega al Cementos Progreso para apoyar a su equipo.

Todo listo

Siga las emociones del partido de Xelajú MC contra Monterrey por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En vivo: Xelajú vs Monterrey
Xelajú MC tendrá una de las noches más importantes de su historia reciente. Este miércoles 4 de febrero de 2026, el equipo guatemalteco recibirá a Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, con la ilusión de sacar ventaja en casa y llegar con vida a la vuelta en México.

