“Lleva su tiempo”: Mario Acevedo da noticia poco alentadora sobre los nuevos refuerzos de Municipal

Los escarlatas sumaron nuevos elementos, pero tendrán que esperar para jugar.

javier pineda

Por Javier Pineda

Los rojos se reforzaron en el ataque
© MunicipalLos rojos se reforzaron en el ataque

Municipal continúa afinando detalles en la conformación de su plantel y la semana pasada hizo oficial la incorporación de dos refuerzos extranjeros para encarar el Torneo Clausura 2026: el paraguayo Erik López y el ecuatoriano Alejandro Cabeza, quienes llegan para potenciar el proyecto deportivo de los rojos.

Sin embargo, el cuerpo técnico ha dejado claro que la afición deberá tener paciencia. Mario Acevedo, entrenador escarlata, confirmó que ninguno de los dos futbolistas podrá tener participación inmediata, ya que ambos atraviesan un proceso de adaptación, tanto futbolística como física.

En el caso de Erik López, el paraguayo ya se encuentra en el país y ha comenzado a integrarse a la dinámica del equipo, aunque aún debe acostumbrarse a factores clave como la altura, el sistema de juego y la idea táctica que pretende implantar el cuerpo técnico.

Anunciamos los últimos refuerzos, Erik ya vino al país, pero debe adaptarse a la altura, al grupo, al sistema y a la idea de juego, y eso lleva su tiempo, es algo normal”, explicó Acevedo, quien también aclaró que Alejandro Cabeza todavía no ha arribado a Guatemala.

El estratega nacional añadió que, si todo marcha según lo planificado, ambos jugadores podrían estar listos en dos o tres semanas, momento en el cual quedarían plenamente incorporados al equipo. “Con esto prácticamente el grupo está cerrado”, sentenció el técnico, dejando entrever que no habrá más movimientos en el mercado.

Mientras tanto, Municipal cerró sus trabajos semanales en la ciudad capital y este jueves emprendió su viaje rumbo a San Marcos, donde enfrentará el viernes a Deportivo Malacateco en duelo correspondiente a la quinta jornada del campeonato, con la mira puesta en seguir sumando puntos en el Clausura.

