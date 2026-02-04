Hernán Medford ya lo sabe: el técnico prepara los cambios en Saprissa que más pedía la afición

Hernán Medford ya tomó nota del mensaje que bajó desde la grada y se alista para aplicar en Deportivo Saprissa los cambios que durante semanas pidió la afición: más protagonismo para los juveniles y una renovación en el once titular

La coyuntura del Torneo de Copa 2026 y la nueva regla de minutos obligatorios terminaron de abrirle la puerta a una decisión que también responde al clamor popular morado.

Los cambios que Hernán Medford prepara en Saprissa

Los cambios que prepara Hernán Medford en Deportivo Saprissa apuntan directamente a darle protagonismo a los juveniles morados, una decisión que responde tanto al nuevo reglamento del Torneo de Copa como a un pedido constante de la afición, que desde hace tiempo reclama más oportunidades para el talento joven formado en casa.

Hernán Medford – Deportivo Saprissa

Recordemos que de cara al partido ante Carmelita, Deportivo Saprissa deberá mover sus fichas para cumplir con la regla de los 360 minutos juveniles del Torneo de Copa, por lo que estará obligado a alinear durante todo el encuentro a al menos cuatro futbolistas nacidos a partir de 2005.

Sobre este escenario, todo apunta que el cuerpo técnico para completar el requisito juvenil, tendría las opciones de Alberth Barahona, Matías Cordero, Kenan Myrie y Derek Woodly, como las principales alternativas para sumar los minutos obligatorios en Copa.

Esto dice el reglamento del Torneo de Copa 2026

El reglamento del Torneo de Copa 2026 introdujo un cambio clave que impacta directamente a equipos como el Saprissa, ya que está obligado a completar un mínimo de 360 minutos por partido con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009.

La medida busca impulsar el desarrollo juvenil, pero también impone una sanción severa: quienes no cumplan con ese requisito perderán automáticamente los tres puntos.