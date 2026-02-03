“Llegó a su fin”: Amir Murillo recibe la noticia definitiva en Olympique Marsella y ya le encuentran nuevo club en Europa

El panorama de Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella tomó un rumbo definitivo luego de quedar fuera de la convocatoria para la Copa de Francia, una señal clara sobre su situación en el club.

La decisión confirma que el lateral panameño no entra en los planes inmediatos del equipo francés, mientras en Europa ya comienzan a surgir opciones para definir su próximo destino y dar paso a una nueva etapa en su carrera.

ver también Panamá se mete en el caso de Amir Murillo con un mensaje directo para el Olympique Marsella y que golpea a De Zerbi

Definido el futuro de Amir Murillo lejos del Olympique Marsella

Según informó el periodista Leonardo Aguilar, el futuro de Amir Murillo apunta hacia Turquía, con el Besiktas como posible destino del futbolista panameño.

De acuerdo con su reporte, este movimiento se daría en uno de los últimos mercados en cerrarse, marcando así el final de la etapa del lateral en el Olympique de Marsella y abriendo un nuevo capítulo en su carrera en el fútbol europeo.

Leonado Aguilar en su cuenta oficial de X.

“El destino de Amir Murillo sería Turquía. Besiktas sería el posible destino del panameño siendo este uno de los últimos mercados en cerrarse. Su etapa en el Olympique Marsella llegó a su fin“, compartió el periodista Leonado Aguilar en su cuenta oficial de X.

Publicidad

Publicidad

A esta información se suma lo reportado por Sports Digitale, medio que aseguró que las negociaciones por Michael Amir Murillo se han acelerado en las últimas horas. Según el informe, el Besiktas tiene la intención de cerrar el traspaso en el corto plazo y ya se encuentra trabajando para adquirir los derechos de transferencia del lateral panameño