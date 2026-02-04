Olger Escobar se peleó con uno de los nuevos fichajes de CF Montreal: la decisión que tomó el club con el chapín

Olger Escobar encara con intensidad la pretemporada en CF Montreal. El mediocampista de 19 años quiere encontrar su mejor forma tanto física como futbolística para ganarse la titularidad en el equipo de la MLS y ser una pieza todavía más importante en la Selección de Guatemala.

Por eso mismo, el juvenil no regala nada en los entrenamientos que supervisa el técnico italiano Marco Donadel. Y fue esa hambre de trascender la que lo llevó a tener un roce propio de este deporte con uno de los futbolistas recién llegados a la institución: el islandés Dagur Dan Thórhallsson.

¿Qué paso entre Olger Escobar y el nuevo fichaje de CF Montreal?

Según reveló el periodista Maxime Truman a través de X (ex Twitter), en el entreno de este lunes “a Dagur Dan Thórallsson le jaló la camisa Olger Escobar y no le gustó; fue y lo empujó después, solo para hacérselo saber. Escobar también hizo un gesto malicioso a espaldas de Sunusi unos minutos después”.

El testimonio de Truman generó revuelo hasta en Guatemala, donde están pendienes de la actualidad de su joven promesa. Y llevó al club a tomar una decisión tanto con Escobar como con Dan Thórallsson, quien ya había ganado notoriedad en la MLS a raíz del entredicho que tuvo con el astro argentino Lionel Messi cuando defendía los colores de Orlando, su ex equipo.

La decisión que tomó Montreal con los dos futbolistas

En el CF Montreal decidieron quitarle dramatismo al asunto y tomárselo con gracia. Por eso, este miércoles publicaron un video en sus redes sociales en el que Olger Escobar y Thórhallsson ironizan acerca del cruce que tuvieron en la práctica.

“Seguimos siendo amigos. Aunque la prensa no lo diga, nos queremos. Aunque pelees en un entrenamiento, te sigues queriendo con tu compañero. Así es como funciona el fútbol, señoras y señores: te peleas y después te arreglas”, aseguró al defensor isladés, desactivando por completo el conflicto.

