“Es un riesgo”: Fedefútbol anticipa la noticia sobre el nuevo DT de La Sele que no querían oír en Costa Rica

Este miércoles, con el regreso de Miguel “Piojo” Herrera al país para despedirse de forma definitiva de los personeros de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol), se terminó de cerrar un capítulo gris en la historia moderna del fútbol tico.

Una vez consumada la dolorosa eliminacón del Mundial 2026, los despidos del entrenador mexicano y el de su compatriota, Ignacio Hierro, dejaron dos puestos vacantes en la Federación. El de director de selecciones nacionales ya fue ocupado por Ronald González, quien lidera junto al Comité Deportivo la elección del próximo timonel.

ver también “El trato está cerrado”: Fedefútbol prepara el anuncio oficial que todo Costa Rica espera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Como todavía no se definió al sucesor de Herrera, la concreción de otro de los temas que depende directamente de este nombramiento se fue relegando hasta quedar prácticamente descartado.

Si no hay DT, no hay amistoso para La Sele

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, confirmó que si no se elige entrenador en los próximos días, no se jugarán amistosos en la venidera fecha FIFA: “Es un riesgo que se está tomando. Entendemos la importancia de los partidos, pero ciertamente es más importante el proceso. Lo que no se va a hacer es improvisar con un nombramiento interino”.

“El Comité Ejectuvo puso un plazo. A mediados de marzo debe haber por lo menos ya una escogencia final del entrenador. Eso hace que, si esa es la fecha final, probablemente no improvisaremos con ese partido. Y como los contratos de los partidos amistosos se negocian con mucho tiempo de antelación, evidentemente estamos con poco tiempo y era algo que sabíamos desde hace unas semanas”, aclaró Araya.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pese al escenario adverso, el directivo confirmó que “hemos seguido escuchando y seguimos escuchando ofertas de amistosos”. Semanas atrás, se mencionó a Colombia como posible rival para el inicio de la ruta hacia el Mundial 2030, aunque ahora todo está en el aire.