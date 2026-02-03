Hernán Medford lo confirma: Saprissa se ilusiona con los refuerzos que pueden cambiarlo todo en el Clausura 2026

La llegada de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa cayó como un soplo de aire fresco en Tibás. Los aficionados morados se ilusionan con que el DT de 57 años pueda repetir algunas de las proezas de su primera etapa en el club, cuando fue campeón tanto en el plano doméstico como a nivel internacional, y devolverle identidad a un club que viene golpeado.

El “Pelícano” llega como reemplazante de Vladimir Quesada, entrenador que supo ser tetracampeón pero que terminó por colmar la paciencia del saprissismo por el pobre funcionamiento colectivo del equipo en su último ciclo.

Además, una de las críticas más repetidas fue la escasa utilización de juveniles: Dax Palmer se fue vendido a España casi sin minutos, Kenneth González (21) sigue esperando su chance y Kenay Myrie partió al FC Copenhagen en un fichaje récord, mientra que con Vladimir alternaba titularidades con Gerald Taylor.

Vladimir Quesada daba pocas oportunidades a los juveniles (La Nación).

Hernán Medford se reforzará con canteranos

Eso es precisamente lo que Medford prometió cambiar. En la conferencia de prensa de presentación realizada este martes, el nuevo DT del Monstruo dejó claro que su equipo se verá reforzado con el aporte de los jóvenes que estén a la altura.

“Soy un entrenador al que siempre le han gustado los jóvenes. Le puedo dar una lista de jóvenes que uno debutó y después triunfaron”, comenzó diciendo el ex futbolista, recordado por haber hecho debutar nada menos que a Keylor Navas.

“Saprissa siempre tiene que sacar jóvenes, y tiene jóvenes desde que cambiaron ciertas cosas, aquí está Erick Lonnis que llegó y cambió. Yo siempre defiendo lo nuestro. Hoy se están produciendo buenos jóvenes. Tuvieron que irse algunos que estaban perdiendo el tiempo”, sentenció Medford, lanzando un dardo a los españoles Sergio Gila y Luis Tornadijo, responsables de la gerencia deportiva y la cantera en una etapa muy cuestionada.

Más allá de la indirecta para los ex directivos, el mensaje del flamante técnico de Saprissa fue contundente: los juveniles serán los refuerzos que pueden cambiarlo todo en la búsqueda de enderezar el rumbo en el Clausura 2026 e ir con todo por la ansiada estrella 41.