Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Lo confirmó Jafet Soto: Herediano suma el refuerzo extranjero que tanto necesitaba sobre el cierre del mercado de fichajes

Jafet Soto, presidente de Herediano y de Fuerza Herediana, adelantó una noticia que revoluciona a los florenses.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Confirmado: Herediano suma el refuerzo extranjero que tanto necesitaba sobre el cierre del mercado
© Mayela LópezConfirmado: Herediano suma el refuerzo extranjero que tanto necesitaba sobre el cierre del mercado

A la satisfacción del deber cumplido que dejó el tan agónico como polémico triunfo 1-0 sobre Puntarenas FC por el Torneo de Copa, Herediano le sumó la ilusión generada por una incoporación que se anunció en los últimos estertores del mercado de fichajes (cerró este miércoles 3 de febrero, a las 11:59 p.m.).

La novedad no refiere a la competitiva planilla de José Giacone, que quedó oficialmente cerrada tras no encontrarle un reemplazante al extremo Joshua Navarro. Sino a un refuerzo extranjero para la junta directiva de Fuerza Herediana S.A.D.

Herediano suma el refuerzo que tanto necesitaba

Jafet Soto, presidente de Herediano y de Fuerza Herediana, confirmó en la previa del juego con Puntarenas que se trata de un empresario inmobiliario. Aunque insistió en no revelar su identidad, sí aclaro que fungirá como socio inversor: “Ya presentamos ante la Asociación Club Sport Herediano la documentación pertinente, así como ante el Comité de Licencias de la Fedefutbol, para tener todo en regla”.

Pedido ante Unafut: Jafet Soto toma una drástica decisión que impacta en la historia de Herediano

ver también

Pedido ante Unafut: Jafet Soto toma una drástica decisión que impacta en la historia de Herediano

“Venimos en conversaciones como hace cuatro meses”, añadió Soto, satisfecho por la chance de “tener un nuevo socio a nuestro lado, que nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos, es un tema confidencial. Nosotros somos una sociedad anónima y hemos realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con la normativa y poder contar con esta persona que será de mucha ayuda.

¿Quién es el nuevo inversor de Herediano?

Según dio a conocer ElMundo.CR, el nuevo socio de Fuerza Herediana es el empresario estadounidense de orgien indio Tejrarj Hada. Su rol dentro de la institución no estará ligado a la toma de decisiones en el plano deportivo, pero sí “a una estrategia de inversión y respaldo financiero, con especial interés en proyectos de infraestructura”, lejos de los flashes.

Hada, quien actualmente integra el consejo de administración del Bank of Greene County de Nueva York, Estados Unidos, colaborará con la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, cuyas obras en este momento están teminadas en un 82% y finalizarían, si todo sale bien, en diciembre de este año. Aunque el reducto ya podría albergar partidos a mitad de 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto se mete en las elecciones de Costa Rica
Costa Rica

Jafet Soto se mete en las elecciones de Costa Rica

El mensaje de Jafet Soto para Roberto Artavia que en Saprissa no querían escuchar
Deportivo Saprissa

El mensaje de Jafet Soto para Roberto Artavia que en Saprissa no querían escuchar

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir
Costa Rica

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir

"Nunca se preparó": la queja de Espinel con la que todo Olimpia estará de acuerdo tras caer ante América
Honduras

"Nunca se preparó": la queja de Espinel con la que todo Olimpia estará de acuerdo tras caer ante América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo