Lo confirmó Jafet Soto: Herediano suma el refuerzo extranjero que tanto necesitaba sobre el cierre del mercado de fichajes

A la satisfacción del deber cumplido que dejó el tan agónico como polémico triunfo 1-0 sobre Puntarenas FC por el Torneo de Copa, Herediano le sumó la ilusión generada por una incoporación que se anunció en los últimos estertores del mercado de fichajes (cerró este miércoles 3 de febrero, a las 11:59 p.m.).

La novedad no refiere a la competitiva planilla de José Giacone, que quedó oficialmente cerrada tras no encontrarle un reemplazante al extremo Joshua Navarro. Sino a un refuerzo extranjero para la junta directiva de Fuerza Herediana S.A.D.

Herediano suma el refuerzo que tanto necesitaba

Jafet Soto, presidente de Herediano y de Fuerza Herediana, confirmó en la previa del juego con Puntarenas que se trata de un empresario inmobiliario. Aunque insistió en no revelar su identidad, sí aclaro que fungirá como socio inversor: “Ya presentamos ante la Asociación Club Sport Herediano la documentación pertinente, así como ante el Comité de Licencias de la Fedefutbol, para tener todo en regla”.

“Venimos en conversaciones como hace cuatro meses”, añadió Soto, satisfecho por la chance de “tener un nuevo socio a nuestro lado, que nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos, es un tema confidencial. Nosotros somos una sociedad anónima y hemos realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con la normativa y poder contar con esta persona que será de mucha ayuda“.

¿Quién es el nuevo inversor de Herediano?

Según dio a conocer ElMundo.CR, el nuevo socio de Fuerza Herediana es el empresario estadounidense de orgien indio Tejrarj Hada. Su rol dentro de la institución no estará ligado a la toma de decisiones en el plano deportivo, pero sí “a una estrategia de inversión y respaldo financiero, con especial interés en proyectos de infraestructura”, lejos de los flashes.

Hada, quien actualmente integra el consejo de administración del Bank of Greene County de Nueva York, Estados Unidos, colaborará con la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, cuyas obras en este momento están teminadas en un 82% y finalizarían, si todo sale bien, en diciembre de este año. Aunque el reducto ya podría albergar partidos a mitad de 2026.

