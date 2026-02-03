Es tendencia:
Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club: ¿regresa a Honduras?

La Panterita salió de Olimpia, pero su decisión no fue la mejor al no alcanzar un nivel óptimo producto de una grave lesión.

José Rodas

Por José Rodas

Alberth Elis apenas tuvo participación en siete partidos sumando 48 minutos con el Marítimo.
Luego que el Marítimo de Portugal anunciara la rescisión de contrato del hondureño Alberth Elis, su representante ya está trabajando en ubicarlo en un nuevo equipo en el exterior.

De acuerdo a la información del periodista Álvaro de la Rocha, el destino preferido de Alberth Elis es Estados Unidos y estaría cerca de fichar por un club de la segunda división de ese país.

“Su representación está trabajando en su próximo club. La USL de Estados Unidos es el destino preferido para todas las partes. Fue ofrecido a Charleston Battery”, escribió de la Rocha en su cuenta de X.

Elis salió del club portugués con tan solo siete apariciones y sumando apenas 48 minutos. El hondureño habría sufrido el cambio de entrenador, razón por la que no logró consolidarse en el equipo.

En este mercado de fichajes, también sufrió el mismo destino Deybi Flores, quien optó por rescindir el contrato de su club en Arabia Saudita y también está en busca de un nuevo destino.

Para La Panterita su paso por el Houston Dynamo le haría fácil la adaptación al fútbol estadounidense; país en el que radica parte de su familia.

La trayectoria de Elis

  • Olimpia (Honduras)
  • Monterrey (México)
  • Houston Dynamo (Estados Unidos)
  • Burdeos (Francia)
  • Stade Brest (Francia)
  • Marítimo (Portugal)
