Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club: ¿regresa a Honduras?

Luego que el Marítimo de Portugal anunciara la rescisión de contrato del hondureño Alberth Elis, su representante ya está trabajando en ubicarlo en un nuevo equipo en el exterior.

De acuerdo a la información del periodista Álvaro de la Rocha, el destino preferido de Alberth Elis es Estados Unidos y estaría cerca de fichar por un club de la segunda división de ese país.

ver también “No aprendió”: revelan las razones que le costaron a Deybi Flores la salida de su club en Arabia Saudita

“Su representación está trabajando en su próximo club. La USL de Estados Unidos es el destino preferido para todas las partes. Fue ofrecido a Charleston Battery”, escribió de la Rocha en su cuenta de X.

Elis salió del club portugués con tan solo siete apariciones y sumando apenas 48 minutos. El hondureño habría sufrido el cambio de entrenador, razón por la que no logró consolidarse en el equipo.

ver también Alberth Elis sorprende a Honduras con la noticia que cambia su futuro en Europa en pleno cierre del mercado de fichajes

En este mercado de fichajes, también sufrió el mismo destino Deybi Flores, quien optó por rescindir el contrato de su club en Arabia Saudita y también está en busca de un nuevo destino.

Para La Panterita su paso por el Houston Dynamo le haría fácil la adaptación al fútbol estadounidense; país en el que radica parte de su familia.

Publicidad

Publicidad

La trayectoria de Elis

Olimpia (Honduras)

Monterrey (México)

Houston Dynamo (Estados Unidos)

Burdeos (Francia)

Stade Brest (Francia)

Marítimo (Portugal)