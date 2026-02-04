Saprissa y Alajuelense reciben una denuncia que sacude al fútbol de Costa Rica: “No les ha importado nada”

Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense quedaron en el centro de la polémica luego de recibir una dura denuncia que sacudió al fútbol de Costa Rica, tras ser señalados por presuntamente ignorar el trabajo de clubes formadores en la captación de jóvenes talentos.

Las acusaciones apuntan a prácticas que habrían pasado por alto acuerdos y procesos establecidos, desatando un fuerte debate sobre el respeto institucional y la protección del desarrollo juvenil en el balompié nacional.

ver también Pablo Izaguirre dice lo que pocos en Alajuelense se animan sobre el nuevo estadio y sentencia el futuro del Alejandro Morera Soto

ver también Es oficial: Saprissa anuncia el regreso del refuerzo que necesitaban para pelear por el campeonato

La denuncia contra Saprissa y Alajuelense

El presidente de Cariari Pococí, Wagner Guzmán, estalló públicamente contra Deportivo Saprissa y LD Alajuelense, acusándolos de acercarse a jugadores jóvenes sin respetar procesos ni convenios formales.

Visiblemente molesto, aseguró que ambos clubes “andan viendo qué pescan de gratis”, minimizando el trabajo que realizan las ligas menores y aprovechándose del esfuerzo de equipos formadores.

Wagner Guzmán – Presidente de Cariari Pococí

“Estos equipos andan viendo a ver qué pescan de gratis. No respetan. No se respeta al trabajo que hacemos en ligas menores. No les ha importado nada. Que vengan y hagan un convenio con nosotros. Así se lo hacen a todo mundo, así se lo hacen hasta a Carmelita”, comentó Wagner Guzmán para Tigo Sports Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Además, fue claro al señalar que, si realmente existe interés por los futbolistas, lo correcto es sentarse a negociar y firmar acuerdos, como —según dijo— se hace en otros casos.

Publicidad

Saprissa y Alajuelense, en el centro del debate

Sus declaraciones encendieron la polémica en el fútbol costarricense, reabriendo el debate sobre la protección del talento juvenil y la necesidad de reglas más claras para evitar que los clubes grandes sigan llevándose prospectos sin compensar adecuadamente a las instituciones que los desarrollan.