Mientras Kenyel Michel gana 104 mil dólares en Minnesota United, éste es el millonario salario que cobrará James Rodríguez para ser su compañero en la MLS

James Rodríguez llegaría como la gran estrella del Minnesota United y su sueldo es uno de los grandes temas sobre la mesa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

La inminente llegada de James Rodríguez a la MLS no solo promete elevar el nivel competitivo, sino que también pone sobre la mesa el fuerte contraste salarial dentro de la liga.

Mientras Kenyel Michel percibe 104 mil dólares en Minnesota United FC, el colombiano arribará como una de las grandes apuestas económicas del torneo. Además siendo una de las grandes figuras de la Selección de Colombia, es un jugador activo más que atractivo para la MLS.

El millonario salario que cobraría James Rodríguez en Minnesota United

Actualmente Kenyel Michel percibe apenas 104 mil dólares en Minnesota United FC, el contraste salarial dentro de la Major League Soccer vuelve a quedar en evidencia con la inminente llegada de James Rodríguez.

James Rodríguez con la Selección de Colombia

Según informó Marca, el acuerdo entre James Rodríguez y Minnesota United FC contempla un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, una cifra que lo convertiría automáticamente en el jugador mejor pagado en la historia del club.

El plan de James Rodríguez va mucho más allá de su presente en la MLS, ya que su gran objetivo es llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, motivo por el cual apuesta por competir en la MLS para aclimatarse desde ahora al entorno del torneo.

