Lo que querían escuchar en Saprissa: el mensaje de Gustavo Herrera a los morados desde el Mundial Sub-20

El delantero panameño Gustavo Herrera, conocido como Tavitín, ha sido uno de los futbolistas más cuestionados en Saprissa durante este semestre. En 12 partidos disputados con la camiseta morada todavía no ha logrado anotar, situación que ha generado críticas y dudas sobre su rendimiento en el club más ganador de Costa Rica.

Sin embargo, el panorama cambió, al menos momentáneamente, en el Mundial Sub-20. Herrera fue protagonista en el duelo ante Ucrania, donde marcó un golazo y además fue distinguido por la FIFA como el mejor jugador del partido. Una actuación que no solo le devolvió confianza, sino que también lo volvió a poner en la conversación entre los aficionados morados.

Tras el encuentro, el joven atacante de Saprissa no escondió su alegría por volver a encontrarse con el gol: “Mucha felicidad, lo andaba buscando. Se me dio y seguiré trabajando para hacer más”.

¿Qué mensaje le envió Gustavo Herrera a los morados?

Pero lo que más resonó en Costa Rica fue el mensaje que envió directamente al Saprissa, club donde busca consolidarse y acallar las críticas: “Es un gol que me llena de mucha confianza, allá (Saprissa) quiero darlo todo y anotar muchos goles”.

Las palabras de Herrera fueron recibidas como una señal de compromiso hacia la institución tibaseña, que necesita de su aporte ofensivo para enfrentar un calendario cargado de Liga Promerica y Copa Centroamericana.

El reto para Tavitín será trasladar esa inspiración mundialista a la realidad del campeonato nacional. En Tibás esperan que su despertar goleador con la selección panameña sea el inicio de la versión que la afición tanto anhela ver en el Ricardo Saprissa.