“Tenga más respeto”: Christian Bolaños explota ante las acusaciones por un viejo escándalo en Saprissa

La reciente polémica en la Liga Deportiva Alajuelense, tras la supuesta indisciplina de algunos jugadores, desató comparaciones con un episodio que aún resuena en el fútbol nacional: la visita de Christian Bolaños y Kendall Waston al «Picnic Festival» en 2022, mientras Saprissa perdía un partido clave contra Cartaginés.

En aquel momento, el hecho generó una gran controversia. Sin embargo, hay que recordar que ambos futbolistas estaban sancionados y, por lo tanto, no podían ser parte de la convocatoria morada para ese compromiso. Aun así, la imagen de dos referentes disfrutando de un festival de música mientras su equipo sufría en la cancha no pasó inadvertida.

El tema volvió a tomar fuerza esta semana en el programa Teléfono Rojo, donde se trazó un paralelismo entre aquel episodio y la situación actual en Alajuelense. Esto provocó la reacción inmediata de Christian Bolaños, quien decidió levantar el teléfono y comunicarse directamente con el periodista Josué Quesada para aclarar su postura.

¿Qué respondió Christian Bolaños ante la comparación con el escándalo de Alajuelense?

El exseleccionado nacional y referente de Saprissa, que en ese entonces tenía 38 años, fue contundente en su respuesta: “Yo estaba fuera de lista y tenía 38 años para ese momento. Ya había ganado todo en selección y clubes”.

Y agregó una frase con la que marcó distancia frente a las críticas: “Tenga más respeto de hablar con los que pateamos una bola y tenemos más de 23 años de carrera”.

Las palabras de Bolaños no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales. Muchos aficionados salieron en defensa del volante, recordando su extensa trayectoria con la Selección de Costa Rica y su rol en el tricampeonato del Saprissa. Otros, en cambio, insistieron en que las figuras de peso deben cuidar la imagen del club en todo momento.