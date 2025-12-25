Es tendencia:
Inglaterra se lo lleva: Panamá enciende todas las alarmas por la joya de 13 años que sorprende a Europa

Inglaterra se queda con una joya de Panamá que tiene solamente 13 años.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Inglaterra se llevó una joven promesa de Panamá.
Panamá entera encendió sus alarmas por un crack de 13 años que sorprendió al fútbol mundial. Justo cuando FEPAFUT modifica eslabones de trabajo dentro de sus divisiones infantojuveniles, esta promesa decide marcharse. Un golpe duro.

Inglaterra realizó tres amistosos para su Selección U16, dentro de los cuales un jovencito de extensa cabellera pudo destacar. Llevó el histórico dorsal 7 de esta bandera, por lo que ilusionó a los europeos. A su vez, castigó a los panameños.

Luis Muñoz, de padre canelero, tuvo participación en los tres encuentros que Los Tres Leones ganaron. Los marcadores fueron 3-0 ante España, 1-0 contra Italia y 7-0 con Islandia. Prácticamente, no hubo equivalencias, salvo frente a la Azzurra.

Cerca de la MLS: el desconocido futbolista de Panamá que puede dar el gran salto de su carrera

Cerca de la MLS: el desconocido futbolista de Panamá que puede dar el gran salto de su carrera

Panamá lamenta la excelente actuación de Luis Muñoz con la Selección de Inglaterra

Luis Muñoz juega como mediocampista y sorprendió al mundo al meterse entre los convocados del Arsenal Sub-19 para medirse con el Bayern Múnich durante la próxima jornada de la Youth Champions League. Nadie podía creer el récord.

Saltó al césped al minuto 92 en lugar de Brando Bailey-Joseph, hecho por el que se convirtió en el debutante más joven. Lo hizo con 13 años, 11 meses y 15 días de edad. Desbancó al gibraltareño Liam Payas, con 14 años, tres meses y un día.

Luis Muñoz, jugador del Arsenal que dejó pasar sus posibilidades de jugar con Panamá (RRSS).
Muñoz, de padre panameño y madre inglesa, debutó también con la Selección Sub-15 de Inglaterra. Sin embargo, este niño prodigio podría jugar para España, Jamaica Panamá, además del seleccionado ya mencionado. Todos lo buscarán.

