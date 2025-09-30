Desde la FIFA: Gustavo Herrera recibe el mensaje que Saprissa no esperaba ver y Erick Lonnis lo festeja

Este martes, la Selección Sub-20 de Panamá se enfrentó a su par de Ucrania en la segunda jornada del Grupo B del Mundial Juvenil que se está disputando en Chile.

El encuentro terminó en empate 1-1 con un gol de Gustavo Herrera, el delantero panameño del Deportivo Saprissa, quien se encargó de igualar el marcador con un certero cabezazo a los 35 minutos de juego. La jugada comenzó con un gran centro de Kevin Walder, que encontró a su compañero en el aire para el tanto que permite a Panamá mantenerse con vida en la justa mundialista.

Los números de Gustavo Herrera

La joya canalera, que había estado en el centro de las críticas en Costa Rica por su falta de goles con la camiseta del Monstruo, redondeó una destacada actuación en el encuentro ante los europeos.

Siendo reemplazado al minuto 74, Herrera registró 30 toques de balón, 79% de efectividad en los pases, 4 recuperaciones, 64% de duelos ganados, y 2 de 3 gambetas exitosas.

La FIFA lo reconoce

La FIFA no pasó por alto esta performance. En la cuenta oficial de la Copa del Mundo en redes sociales, se compartió una imagen del panameño celebrando su gol, acompañada del mensaje: “¡Herrera en las alturas!“, y el emoji de un avión.

La publicación fue rápidamente compartida por la cuenta oficial del Deportivo Saprissa en X (ex Twitter), celebrando una anotación que tiene un significado muy especial no solo para el jugador, sino también para Erick Lonnis, director del Comité Técnico del Monstruo, quien ha sido un firme defensor de Gustavo Herrera desde que llegó a Tibás.

Lonnis fue el encargado de fichar al joven panameño desde el Sporting San Miguelito y siempre ha creído en su talento, a pesar de los cuestionamientos por su falta de gol. Hasta el momento, Herrera no ha logrado marcar en los 12 partidos que ha disputado con Saprissa, pero su andar como morado podría dar un giro al regreso del Mundial Sub-20.

