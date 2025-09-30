Anuncio oficial: Saprissa confirma el refuerzo más celebrado por Vladimir Quesada

Este martes 30 de septiembre, el Deportivo Saprissa sorprendió a sus fanáticos con una gran noticia: Ricardo Blanco, uno de los jugadores más queridos de la afición morada, ha recibido el alta médica y podrá incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

Blanco, quien ha ganado cuatro campeonatos nacionales y acumula 242 partidos con la camiseta del Monstruo, regresa después de un prolongado período de rehabilitación.

Ricardo Blanco se pone a punto

A través de un comunicado oficial, Saprissa detalló: “A partir de este momento, Blanco iniciará su readaptación y puesta a punto física para retomar la competencia después de un largo periodo sin actividad deportiva de alto impacto”.

Además, los morados señalaron que el jugador deberá completar una serie de entrenamientos específicos antes de recibir su alta deportiva, la cual es necesaria para ser considerado por Vladimir Quesada para futuros compromisos.

Más de dos años sin jugar

El lateral derecho de 36 años no juega un partido oficial desde la Gran Final del Clausura 2023, cuando Saprissa se coronó campeón tras derrotar a La Liga Deportiva Alajuelense por un global de 3-2.

Ricardo Blanco se incorporó a los entrenamientos del Monstruo (Saprissa).

Durante los últimos meses, Blanco se ha dedicado a trabajar con las divisiones menores del club mientras continuaba con su rehabilitación. Cabe recordar que el jugador fue sometido a ocho cirugías en los últimos tres años, siendo la última una intervención en el tendón de Aquiles de su tobillo derecho en julio de 2023. Desde entonces, ha pasado más tiempo en los quirófanos que en los campos de entrenamiento.

Ante esta situación, Saprissa decidió priorizar el bienestar de Blanco por encima de lo deportivo, permitiéndole una recuperación adecuada y sin presiones. Sin embargo, con la confirmación de su alta médica, el lateral multicampeón podría estar cerca de regresar a la acción.

