Christiansen lo tiene en el radar para Panamá, fue verdugo de FAS y ahora Alianza sacudirá el mercado con su fichaje

Panamá ultima detalles para afrontar un histórico 2026, después de conseguir su objetivo en las Eliminatorias al Mundial. El análisis de futbolistas es elemental para tener una plantilla bien idónea en la cita máxima. Por eso, cada movimiento que vayan a realizar será seguido con detenimiento.

Entre los futbolistas ofensivos que el seleccionador Thomas Christiansen tiene en su amplio radar, aparece Carlos Small. El artillero, además, protagoniza una de las novelas de este mercado de pases. Está cada vez más cerca de sumarse a la que sería su nueva institución.

ver también En plena Navidad, Cecilio Waterman confirma su nuevo equipo para 2026 y sorprende a Panamá: “La espera valió la pena”

Panamá se sorprende con la llegada de Carlos Small a El Salvador para Alianza

Según confirmó el periodista Rodrigo Velis a través de su cuenta oficial de X, el futbolista Carlos Small está muy cerca de reforzar la delantera de Alianza de El Salvador. Con Andrés Bello, integraría la nueva dupla ofensiva de la institución de cara al Clausura 2026.

El acuerdo, afirmó, está resuelto en un 95%, aunque el atacante solamente cambiaría de destino si aparece una oferta económica superior. Gonzalo Sibrián, presidente de los Albos, busca tener una delantera letal, capaz de marcar la diferencia y devolver el protagonismo.

Carlos Small con la camiseta de Olancho.

Carlos Small, el hombre que hizo historia en la Copa Centroamericana con CAI

Carlos Small marcó uno de los tantos en la histórica goleada de Independiente al clásico de los capitalinos, FAS, por 5-0, en la Copa Centroamericana 2023. Thomas Christiansen lo tuvo en consideración para el Final Four de la Liga de Naciones del año siguiente, que no jugó por problemas de visado.

Publicidad

Publicidad

Small, de 30 años, viene de defender la camiseta del Olancho de la Liga Nacional de Honduras. En la segunda mitad del 2025 disputó un total de 15 encuentros oficiales, dentro de los que convirtió dos goles.