“Hay que fichar”: en Saprissa ya eligieron cómo reemplazar a Esteban Alvarado tras anunciar su retiro

Saprissa tiene dos porteros en la planilla que pueden ocupar el lugar que dejó Esteban Alvarado.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El histórico portero se retiró tras 18 años de carrera.
© Prensa SaprissaEl histórico portero se retiró tras 18 años de carrera.

Cuando nadie se lo esperaba, Esteban Alvarado le puso fin a su trayectoria como futbolista profesional. El portero lo anunció en conferencia de prensa y confesó que era una decisión que venía analizando hace varias semanas.

Con su retirada, el Deportivo Saprissa tiene que buscar un reemplazante para que sea el portero titular en el Torneo Clausura 2026. En el plantel actual, Vladimir Quesada tiene a dos nombres que vienen hace tiempo trabajando con el primer equipo.

Tanto Isaac Alfaro como Abraham Madriz son parte del Saprissa y tienen la posibilidad de pelear por el puesto, ya que en el Monstruo todavía no hay información alguna sobre la contratación de un nuevo portero.

Keylor Navas en la órbita de Saprissa: así de posible es su regreso tras el retiro de Esteban Alvarado

ver también

Keylor Navas en la órbita de Saprissa: así de posible es su regreso tras el retiro de Esteban Alvarado

La afición de Saprissa quiere un nuevo fichaje en la portería

Sin embargo, la afición tiene claro quién debe ser el nuevo sucesor del marco que dejó Esteban Alvarado. A través de una encuesta en nuestro canal de Saprissa Fútbol Centroamérica, los fanáticos morados votaron que la directiva morada debe fichar a un portero.

Entre las tres opciones elegibles, los morados optaron por una en especial. La gran mayoría coincide en que el nuevo portero debe ser un fichaje que llegue en este mercado. Más de mil personas votaron “hay que fichar“.

Luego, entre los dos nombres que son parte del plantel de Saprissa, el que toma la ventaja, al menos entre la afición, es Abraham Madriz con 127 votos. Isaac Alfaro, por su parte, fue elegido por 31 votantes.

