Solo falta el sí de Vladimir Quesada: los cinco refuerzos que puede sumar Saprissa en el mercado de fichajes 2026

Pese a que resta definirse el Apertura 2025, en Saprissa ya analizan el próximo año y Vladimir Quesada deberá tomar importantes decisiones.

Por Pablo Rocca

El Deportivo Saprissa atraviesa días decisivos dentro y fuera de la cancha. El equipo morado llega a la última fecha del Apertura 2025 peleando por cerrar la fase regular en lo más alto, preparando su camino hacia los playoffs y con la exigencia de ganar un título que maquille un año marcado por la irregularidad. Pero mientras Vladimir Quesada intenta que su equipo llegue en la mejor forma al tramo final, la gerencia deportiva ya planifica lo que será el mercado 2026.

Y la primera noticia tiene que ver con nombres que ya pertenecen a Saprissa, pero que están cedidos en otros clubes. Cinco futbolistas finalizarán sus préstamos una vez concluido el torneo y quedarán nuevamente a disposición del conjunto tibaseño. Para que formen parte del proyecto 2026 solo falta una cosa: el visto bueno de Vladimir Quesada.

¿Quiénes son los jugadores que Quesada decidirá si vuelven o no a Saprissa?

El primer nombre es Kliver Gómez, hoy figura en Puntarenas FC. Su regularidad en la zona defensiva y su crecimiento futbolístico lo colocan como una de las alternativas más sólidas para reforzar al Saprissa del próximo año.

También regresará Rachid Chirino, actualmente en San Carlos, donde ha sumado minutos y continuidad como extremo. Su velocidad y uno contra uno podrían encajar en un Saprissa que busca más desequilibrio en ataque.

A la lista se une Yoserth Hernández, quien ha tenido un rol importante en Sporting FC. El lateral o volante vuelve con mayor experiencia y podría competir por un puesto en una zona donde el Saprissa necesita alternativas.

Otro de los que finaliza préstamo es Fabricio Alemán, que jugó el torneo con Pérez Zeledón. El mediocampista ha ido sumando responsabilidad y su retorno ofrece un perfil joven y moldeable.

Finalmente, Douglas Sequeira cerrará su préstamo en Sporting, equipo donde mostró madurez y minutos constantes. Su polifuncionalidad lo convierte en un jugador atractivo para el plantel morado.

Con estos cinco futbolistas listos para regresar a Tibás, el siguiente paso será la decisión de Vladimir Quesada: determinar quiénes se integrarán al plantel 2026 y quiénes volverán a salir cedidos. En un Saprissa que trabaja para reconstruirse después de un año complicado, cada elección será clave para lo que viene.

