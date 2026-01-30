Municipal quedó con la herida abierta después de haber caído en otra final de la Liga Nacional. Los Rojos tenían la oportunidad de consagrarse como los más laureados en cuanto a campeonatos nacionales, pero Antigua GFC se impuso en el global y se coronó bicampeón.

Esa final todavía le duele al equipo escarlata. No comenzó el Clausura 2026 de la mejor manera tras sumar cuatro puntos en tres jornadas. El conjunto de Mario Acevedo se repuso en su última presentación en la que derrotó a Xelajú por 1-0. En su próximo compromiso, recibirán a Guastatoya.

Erik López ya está en Guatemala para jugar en Municipal

En la previa del juego de este sábado, Municipal anunció la llegada de uno de los refuerzos más esperados. Se trata de Erik López, quien aterrizó en Guatemala en la mañana de este viernes después de salir de Olimpia de Paraguay.

El extremo izquierdo estará en los Rojos cedido por un año y con una opción de compra. Es un jugador que ilusiona a los aficionados escarlatas, especialmente por su experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino y también por la MLS.

“Bienvenido, Erik López. Esta mañana, nuestro nuevo refuerzo paraguayo llegó a Ciudad de Guatemala. Se dirige al Estadio El Trébol para conocer a sus nuevos compañeros y comenzar una nueva etapa. Con tu experiencia y talento, damos un paso más hacia grandes objetivos“, comunicó Municipal en sus canales oficiales la llegada del sudamericano.

¿Cómo llega Erik López a Municipal?

El último partido de Erik López con Olimpia fue el pasado 26 de octubre enfrentando a Guaraní. En aquella ocasión disputó los últimos ocho minutos. Sobre la etapa final del campeonato paraguayo, no tuvo lugar en la consideración del técnico. En 2025, jugó en 21 encuentros, aunque solo tres de estos los hizo como titular.