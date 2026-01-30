Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones

Lom sigue dando de que hablar y ahora dio un golpe que no gustará a los cremas.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Sigue la novela entre los cremas y el delantero
Sigue la novela entre los cremas y el delantero

The Strongest, club donde milita el delantero guatemalteco Darwin Lom, se alista para disputar su primer partido del Torneo de Verano del fútbol boliviano, y lo hará nada menos que ante su acérrimo rival, Bolívar, en un duelo que podría marcar el debut oficial del legionario chapín con la camiseta aurinegra.

Darwin Lom arremete contra Comunicaciones: el picante mensaje a la directiva tras conocerse que bloqueará su pase

ver también

Darwin Lom arremete contra Comunicaciones: el picante mensaje a la directiva tras conocerse que bloqueará su pase

La llegada de Lom al Tigre no estuvo exenta de polémica, luego de su salida de Comunicaciones FC, club al que únicamente se le canceló el 20 % de la cláusula de rescisión, cuando el monto total correspondía al 100 %, situación que provocó que el conjunto albo frenara la entrega del pase internacional del futbolista.

Darwin Lom podrá debutar con The Strongest

Ante este escenario, The Strongest tomó cartas en el asunto y solicitó la habilitación provisional ante la FIFA, la cual fue aceptada, permitiendo así que el delantero pueda ser utilizado mientras se resuelve el conflicto contractual, según confirmó Daniel Terrazas, presidente de la institución boliviana.

Gracias a esta resolución, los aurinegros podrán contar con Darwin Lom para el Clásico Paceño, un partido de alta intensidad y gran expectativa, en el que la afición espera ver al atacante guatemalteco defendiendo por primera vez los colores del Tigre en un encuentro oficial.

El compromiso ante Bolívar se disputará hoy a las 17:00 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz, escenario histórico donde el público podría presenciar el estreno de Lom, siempre y cuando el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria o en el once inicial.

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest

ver también

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest

Además del torneo local, Darwin Lom y The Strongest tienen por delante un reto internacional importante, ya que disputarán la ronda previa de la Copa Libertadores, en una serie de ida y vuelta ante Deportivo Táchira de Venezuela, con el objetivo de clasificar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Comunicaciones toma una drástica decisión con Darwin Lom
Guatemala

Comunicaciones toma una drástica decisión con Darwin Lom

Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones
Guatemala

Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest
Guatemala

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest

Artavia contó detalles de la salida de Vladimir
Deportivo Saprissa

Artavia contó detalles de la salida de Vladimir

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo