FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones

The Strongest, club donde milita el delantero guatemalteco Darwin Lom, se alista para disputar su primer partido del Torneo de Verano del fútbol boliviano, y lo hará nada menos que ante su acérrimo rival, Bolívar, en un duelo que podría marcar el debut oficial del legionario chapín con la camiseta aurinegra.

La llegada de Lom al Tigre no estuvo exenta de polémica, luego de su salida de Comunicaciones FC, club al que únicamente se le canceló el 20 % de la cláusula de rescisión, cuando el monto total correspondía al 100 %, situación que provocó que el conjunto albo frenara la entrega del pase internacional del futbolista.

Darwin Lom podrá debutar con The Strongest

Ante este escenario, The Strongest tomó cartas en el asunto y solicitó la habilitación provisional ante la FIFA, la cual fue aceptada, permitiendo así que el delantero pueda ser utilizado mientras se resuelve el conflicto contractual, según confirmó Daniel Terrazas, presidente de la institución boliviana.

Gracias a esta resolución, los aurinegros podrán contar con Darwin Lom para el Clásico Paceño, un partido de alta intensidad y gran expectativa, en el que la afición espera ver al atacante guatemalteco defendiendo por primera vez los colores del Tigre en un encuentro oficial.

El compromiso ante Bolívar se disputará hoy a las 17:00 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz, escenario histórico donde el público podría presenciar el estreno de Lom, siempre y cuando el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria o en el once inicial.

Además del torneo local, Darwin Lom y The Strongest tienen por delante un reto internacional importante, ya que disputarán la ronda previa de la Copa Libertadores, en una serie de ida y vuelta ante Deportivo Táchira de Venezuela, con el objetivo de clasificar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

