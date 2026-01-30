Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Elecciones presidenciales

Jafet Soto se mete en las elecciones: el inesperado anuncio del presidente de Herediano que sorprende a Costa Rica

El de Fuerza Herediana mandó un mensaje inesperado en la antesala de lo que serán las elecciones presidenciales en Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El dirigente se pronunció a horas de saberse lo tan esperado.
© EFE - Isaac VillaltaEl dirigente se pronunció a horas de saberse lo tan esperado.

Este domingo 1 de febrero, Costa Rica elegirá al presidente que llevará adelante el mando del país para el período 2026-2030. Los ciudadanos costarricenses tendrán la oportunidad de elegir entre 20 candidatos para esta primera vuelta en la que, si dan los números, podría haber nuevo mandatario.

En medio de las elecciones que se llevarán a cabo dentro de unas horas, el que sorprendió con su mensaje fue Jafet Soto, el presidente del Club Sport Herediano. El dirigente hizo referencia a un anuncio importante en el que hay muchas dudas por lo que pueda llegar a pasar.

Este mensaje tiene que ver con el abstencionismo y la indecisión del voto debido a que un gran porcentaje (cerca del 40%), según las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, no tenía certezas sobre su elección.

Candidato a presidente de Costa Rica le hace a Jafet Soto la promesa que tomó por sorpresa a Herediano

ver también

Candidato a presidente de Costa Rica le hace a Jafet Soto la promesa que tomó por sorpresa a Herediano

Por este motivo, Jafet Soto aprovechó su figura en Herediano para concientizar el hecho de asistir a las elecciones y tomar una decisión: “Este domingo seamos todos buenos, no malos. Tenemos la obligación de salir a votar. Los invito a votar. Metámosle un gol al abstencionismo“.

¿Quiénes son los candidatos a presidente con mayor intención de voto?

En primer lugar, según el informe de Opinión Pública del CIEP-UCR, aparece la candidata al oficialismo Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, casi con un 30% de intención de votos para este domingo.

Ya detrás del PPSO, aparecen varios candidatos que están cerca entre sí, pero lejos de Fernández. Álvaro Ramos de Liberación Nacional con un 9.2%, Ariel Robles de Frente Amplio con un 8.3% y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, casi con un 4%.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El mensaje de Jafet Soto para Roberto Artavia que en Saprissa no querían escuchar
Deportivo Saprissa

El mensaje de Jafet Soto para Roberto Artavia que en Saprissa no querían escuchar

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir
Costa Rica

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir

Candidato a presidente de Costa Rica le lanza a Jafet Soto un guiño inesperado
Costa Rica

Candidato a presidente de Costa Rica le lanza a Jafet Soto un guiño inesperado

Kervin Arriaga al Genoa: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño del Levante
Honduras

Kervin Arriaga al Genoa: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño del Levante

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo