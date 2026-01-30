Este domingo 1 de febrero, Costa Rica elegirá al presidente que llevará adelante el mando del país para el período 2026-2030. Los ciudadanos costarricenses tendrán la oportunidad de elegir entre 20 candidatos para esta primera vuelta en la que, si dan los números, podría haber nuevo mandatario.

En medio de las elecciones que se llevarán a cabo dentro de unas horas, el que sorprendió con su mensaje fue Jafet Soto, el presidente del Club Sport Herediano. El dirigente hizo referencia a un anuncio importante en el que hay muchas dudas por lo que pueda llegar a pasar.

Este mensaje tiene que ver con el abstencionismo y la indecisión del voto debido a que un gran porcentaje (cerca del 40%), según las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, no tenía certezas sobre su elección.

Por este motivo, Jafet Soto aprovechó su figura en Herediano para concientizar el hecho de asistir a las elecciones y tomar una decisión: “Este domingo seamos todos buenos, no malos. Tenemos la obligación de salir a votar. Los invito a votar. Metámosle un gol al abstencionismo“.

¿Quiénes son los candidatos a presidente con mayor intención de voto?

En primer lugar, según el informe de Opinión Pública del CIEP-UCR, aparece la candidata al oficialismo Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, casi con un 30% de intención de votos para este domingo.

Ya detrás del PPSO, aparecen varios candidatos que están cerca entre sí, pero lejos de Fernández. Álvaro Ramos de Liberación Nacional con un 9.2%, Ariel Robles de Frente Amplio con un 8.3% y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, casi con un 4%.

