Darwin Lom contra las cuerdas: Comunicaciones toma una drástica decisión que lo cambia todo

La situación de Darwin Lom y su salida de Comunicaciones todavía está por resolverse. El delantero que se encuentra en Bolivia, para ser nuevo jugador de The Strongest, deberá solucionar antes de que sea tarde su desvinculación contractual para evitar problemas con el nuevo club.

El de la Selección de Guatemala se marchó a tierras bolivianas para continuar con su carrera, pero desde el conjunto crema sostienen que su salida no se concretó en las condiciones pactadas en el contrato. Por este motivo, aún no podría ser inscripto en el Tigre.

Según declaró Darwin Lom en las últimas horas, su futuro ya está asegurado en The Strongest. Sin embargo, de acuerdo a la información de El Tiki Taka el jugador no está en lo correcto, ya que Comunicaciones tomó una drástica decisión.

ver también “FIFA va a respaldar”: Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones

Darwin Lom sigue siendo jugador de Comunicaciones hasta el momento

El medio mencionado aseguró que Comunicaciones le devolvió a Darwin Lom el dinero que había pagado por su cláusula de rescisión. Esto se debe a que el Albo comprende que no se cumplieron los requisitos establecidos para dejar al jugador en libertad de acción.

Por esta decisión del equipo crema, Lom continúa siendo jugador de Comunicaciones a esta hora. De todas maneras, desde Bolivia trabajan para contar con los servicios del delantero, que ya se está entrenando con sus nuevos compañeros a la espera de firmar el nuevo contrato.

También cabe resaltar que la Federación de Fútbol de Guatemala bloqueó el pase internacional de Darwin Lom, ya que el cuadro blanco se lo solicitó. A días de iniciar la competencia de The Strongest, el delantero chapín aún no tiene asegurada su participación.

Publicidad