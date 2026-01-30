El reemplazo de Vladimir Quesada: Roberto Artavia ya reveló lo que todos querían saber sobre el próximo DT de Saprissa

El amargo empate rescatado en la agonía del duelo como visitante ante Municipal Pérez Zeledón fue la gota que colmó el vaso para la dirigencia del Deportivo Saprissa.

Este viernes, distintas fuentes coincidieron en que dentro de la cúpula morada ya se habría tomado la decisión de dar por terminado el ciclo de Vladimir Quesada como entrenador del primer equipo, tras un inicio del Torneo Clausura 2026 muy por debajo de las expectativas.

“Saprissa destituyó a Vladimir Quesada como DT del primer equipo. En las próximas horas habrá una reunión para definir quién toma las riendas del barco tibaseño”, informó el periodista Yashín Quesada.

El DT que busca Saprissa

Lo llamativo es que, aun antes de que la salida se terminara de definir puertas adentro, el presidente del club ya había marcado el camino que ahora se debe seguir. El jueves, Roberto Artavia concedió una entrevista al programa Seguimos, donde fue consultado por el perfil del “DT ideal” en caso de un cambio en el banquillo.

“En primer lugar, que tenga un manejo de camerino apropiado, manejar gente que es muy calificada, son estrellas y tienen un ego importante. Hay que saberlos llevar para que salgan a la cancha y den todo”, comenzó enumerando.

Acto seguido, el jerarca de Saprissa profundizó en otro requisito clave: “En segundo lugar, que sea adaptable. Es un campeonato en el que jugamos en todo tipo de canchas, tiene que tener una enorme capacidad de adaptación”, explicó, antes de remarcar el tercer punto: “Saber aprovechar la planilla, sacarle el mayor provecho posible a la planilla con la que cuenta”.

Por último, Aravia destacó una condición que en una institución con 40 campeonatos nacionales no admite discusión. “Sin duda alguna, una persona que sepa ganar finales y torneos, manejar los partidos difíciles”, sentenció.

Así, aunque todavía no se conoce el nombre del próximo entrenador, ya están claras las características que priorizarán la Junta Directiva y la Comisión Técnica al momento de elegir al reemplazante de Vladimir Quesada, cuya salida podría hacerse oficial en cuestión de horas.