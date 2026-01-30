Quiere a Keylor Navas: el club de Costa Rica que no es Saprissa que pretende fichar a la leyenda

El futuro de Keylor Navas vuelve a estar rodeado de interrogantes. El guardameta costarricense finaliza su contrato con los Pumas de la UNAM en junio y, hasta ahora, su renovación no está confirmada.

Mientras se define si continuará en el fútbol mexicano o tomará otro rumbo en su carrera, en Costa Rica ya hay un club que sueña con verlo vestir su camiseta, aunque sea por una ocasión muy especial.

¿Cuál es el equipo que sueña con Keylor Navas?

No se trata del Deportivo Saprissa, equipo con el que históricamente se le ha vinculado cuando se habla de un eventual regreso al país, sino de un viejo conocido de su historia personal: el Municipal de Pérez Zeledón.

En medio de este escenario, el presidente del Municipal Pérez Zeledón reveló a un periodista de Tigo Sports que el club generaleño tiene la ilusión de rendirle un homenaje a Keylor Navas y que, como parte de ese reconocimiento, pueda disputar al menos un partido oficial con la camiseta del equipo.

“Le encantaría que Keylor Navas se ponga la camisa de Municipal de Pérez Zeledón por un partido. Le pedimos disculpas a Keylor si alguna vez sintió que una directiva lo trató mal”, expresó el jerarca, haciendo referencia a un encontronazo que existió en el pasado entre el portero y una dirigencia anterior del club.

ver también Saprissa se refuerza: se confirman tres fichajes para el Monstruo y la planilla toma otra cara en Tibás

La intención del club no es menor. En Pérez Zeledón existe un vínculo especial con el arquero, al punto de que el estadio lleva su nombre de manera simbólica: Keylor Navas Gamboa. Aunque oficialmente no puede ser nombrado así mientras la persona esté con vida, el deseo de rendirle tributo está latente.

Publicidad

Publicidad

“En Pérez Zeledón quieren hacerle el homenaje y que se ponga la camisa en un partido oficial”, añadió el presidente, dejando claro que el objetivo es reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes en la historia del país.