Llegan a Saprissa: Vladimir Quesada asegura dos refuerzos inesperados para el 2026

La directiva del Deportivo Saprissa no quiere volver a sufrir las consecuencias de un mercado de fichajes fallido. Con la intención de no repetir los errores que terminaron condenando la gestión del ex gerente deportivo Sergio Gila, Erick Lonnis ya se mueve para satisfacer los pedidos del entrenador Vladimir Quesada de cara a un 2026 que será altamente exigente.

Más allá de los refuerzos que puedan llegar a Tibás por iniciativa de la dirigencia, hay otras incorporaciones que ya tienen su regreso asegurado por cuestiones estrictamente contractuales

ver también “No estás listo, Erick Lonnis”: Josué Quesada destroza al dirigente de Saprissa tras la denuncia que sacudió a Costa Rica

Regresos confirmados antes de lo previsto

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez confirmó que dos jugadores morados que se encontraban cedidos a préstamo deberán regresar al Monstruo antes de lo esperado.

Se trata de Douglas Sequeira y Yoserth Hernández, quienes habían firmado con Sporting FC hasta junio de 2026, pero por decisión de la directiva finiquitaron sus respectivos contratos y ahora deberán volver al club dueño de su ficha para definir su futuro.

Tweet placeholder

Si alguno de los dos entra en la consideración de Vladimir Quesada, no se descarta que puedan quedarse en el plantel como variantes para el 2026. Esa decisión quedará en manos del cuerpo técnico, que evaluará si ambos perfiles encajan en la planificación de cara a la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

El paso de Hernández y Sequeira por San José

En Sporting FC, Douglas Sequeira, de 22 años, disputó 14 partidos: fue titular en 12 de ellos (tres por la Copa de Costa Rica) e ingresó desde el banquillo en dos, quedándose sin minutos en siete encuentros. No registró goles ni asistencias y recibió dos amonestaciones.

ver también Fuera de Saprissa: los dos extranjeros que caerían víctimas de la limpieza de Vladimir Quesada

El aporte de Yoserth Hernández fue algo mayor: el volante participó en 17 partidos, sumó 1.058 minutos, no anotó goles y aportó dos asistencias. Todo esto se dio en el marco de una campaña muy floja de Sporting, que había sido armado para pelear arriba pero terminó más cerca de la lucha por no descender, cerrando el Apertura 2025 en el octavo puesto con 16 puntos en 18 partidos.