“Les tengo que decir”: Erick Lonnis filtra una dura denuncia que despierta sospechas en Saprissa

Después de la derrota en el clásico ante Alajuelense, Erick Lonnis salió en defensa de Saprissa y decidió filtrar una operación que no le gusta.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Lonnis cuenta una dura denuncia que despierta sospechas
© Prensa SaprissaLonnis cuenta una dura denuncia que despierta sospechas

El Deportivo Saprissa está atravesando un complicado presente tanto en lo deportivo como en lo económico. La eliminación en Copa Centroamericana y la derrota en el clásico ante la Liga Deportiva Alajuelense hicieron estallar la bronca generalizada por parte de la afición.

Este sábado por la noche, el equipo se fue silbado. Uno de los jugadores que más críticas se llevó por parte del público morado fue Gustavo Herrera. Por esta razón, Erick Lonnis salió en su defensa y aprovechó para exponer una operación que genera muchas sospechas en Saprissa.

La denuncia de Erick Lonnis que hace ruido en Saprissa

Vean, hay cosas que les tengo que decir. Los representantes llegan y le dicen a un periodista: ayúdeme con este jugador, tíremelo para arriba. Luego, el representante te llama para ofrecerte al mismo jugador. Pero ojo, después el periodista te llama para que usted lo considere. Es como si todo estuviera orquestado”, expuso.

Y agregó en referencia sobre las críticas que recibe el delantero panameño: “Como no nos prestamos para eso, ¿qué pasa? A quién le tiran… al jugador que uno trajo de manera honesta. Eso la gente no lo entiende porque no está dentro del ambiente”.

Los periodistas señalados por Erick Lonnis a raíz de las críticas que recibe Gustavo Herrera

Al mismo tiempo, explicó que Herrera no es nueve y que se lo confunde por declaraciones de diferentes periodistas. “Ustedes dicen eso porque sale Josué Quesada tirándole, sale Anthony Porras tirándole y ustedes no ven lo que juega el muchacho”, soltó en el programa de Deportes Más.

La realidad es que Gustavo Herrera ya lleva 10 partidos con la camiseta de Saprissa. Todavía no ha podido estrenarse en la red, a pesar del apoyo que tiene de Lonnis. Este es uno de los principales motivos por los que se lleva las críticas de la afición.

