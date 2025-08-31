Saprissa lo echó en medio de una enorme polémica y decidió dejar el fútbol para trabajar en un hotel de lujo: “Al principio fue duro”

En octubre de 2012, el Deportivo Saprissa sorprendió a sus aficionados al anunciar que el lateral Kraesher Mooke había sido separado del primer equipo por motivos de indisciplina.

El limonense tuvo un fuerte encontronazo con el entonces portero titular del Monstruo, Víctor Bolívar, debido a problemas personales. La situación se agravó cuando el hermano de Mooke lanzó serias acusaciones contra el ex técnico Daniel Casas, a quien tildó de racista, asegurando que por ello varios jugadores de tez negra permanecían en la banca.

Kraesher Mooke armó las maletas

En medio de esta polémica, Mooke, con apenas 28 años, decidió hacer las maletas y alejarse del país. Su destino fue Estados Unidos, donde firmó con el Atlanta Silverbacks de la segunda división norteamericana.

Estuvo seis meses en el equipo, pero tras no encontrar más oportunidades en el fútbol profesional, se trasladó primero a Fort Lauderdale y luego a Miami. Fue allí donde encontró empleo en un exclusivo hotel, el Mandarin Oriental.

Mooke fue desvinculado de Saprissa en el año 2012 (La Nación).

“En Estados Unidos usted no puede quedarse de brazos cruzados esperando que le llegue algo. Me salió la oportunidad de trabajo y la asumí porque tengo mis responsabilidades“, explicó Mooke en una entrevista en 2016, ya con cuatro años en Norteamérica.

“Al principio fue duro, como les dije a algunos amigos, el trabajo en el fútbol era de dos horas y media, ahora tener un horario de ocho o nueve horas, en algún momento el cuerpo te lo resiente, pero la verdad la adaptación ha sido muy buena”, agregó, recordando su transición hacia el mundo hotelero.

Kraesher Mooke se pasó al rubro hotelero (La Nación).

Mooke, quien actualmente tiene 41 años, comenzó su trayectoria futbolística en la Copa del Mundo Infantil de Trinidad y Tobago en 2001, donde compartió equipo con jugadores como Christian Bolaños, Rándall Azofeifa, Gabriel Badilla y Armando Alonso. En la Primera División, además de Saprissa, militó con Limón, Santos de Guápiles y Brujas FC.

¿Por qué colgó los botines antes de los 30?

El ex defensor explicó que decidió alejarse del fútbol profesional por razones económicas. “Aquí prefieren tomar a tres muchachos de 20 años y darles medio peso porque a ellos sí les van a sacar el jugo. A uno con 32 años no lo venden nunca. Esa es la mentalidad de ellos, pese a que yo me siento bien físicamente y juego mis mejenguitas que nunca pueden faltar“, señalaba en 2016.

Así luce Mooke en la actualidad (Facebook).

Años más tarde, en 2020, Mooke fue presentado como uno de los entrenadores de la Herrón Soccer Academy, en Florida, donde comenzó a trabajar formando a las nuevas generaciones de futbolistas.

Al día de hoy, el ex futbolista costarricense sigue residiendo en Estados Unidos y recientemente apareció en redes sociales con una imagen alentando La Sele durante la edición de Copa Oro que se celebró en suelo norteamericano.