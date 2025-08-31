Es tendencia:
La afición lo reclama: a Juan Carlos Rojas le preguntaron si dejará Saprissa y esta fue su reacción

Mientras buena parte de la afición de Saprissa pide la salida de Juan Carlos Rojas, el presidente morado responde sobre su futuro.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

La segunda mitad del 2024 y lo que va del 2025 ha sido un período catastrófico para el Deportivo Saprissa. El equipo moradono ha conseguido ningún título, sufrió eliminaciones vergonzosas en el plano internacional y enfrenta una crisis económica que parece no tener fondo.

En este contexto, un sector mayoritario de la afición ha dejado clara su postura: reclama la salida del presidente Juan Carlos Rojas, al frente del club desde abril de 2011.

“De esto vamos a salir”: la promesa de Juan Carlos Rojas

En la noche del sábado, 90 minutos antes de que Saprissa sufriera un nuevo y doloroso golpe en el clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, el jerarca morado fue abordado por Miguel Calderón, periodista de FUTV, a la salida del camerino.

Juan Carlos Rojas fue consultado acerca de su futuro (Saprissa).

Rojas no esquivó la molestia de los seguidores por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un golpe que afectó al club tanto en lo deportivo como en lo financiero. “Yo los entiendo, por supuesto que estamos molestos todos. Hasta dolidos, claro. Pero de esto vamos a salir”, señaló, reconociendo el descontento general en Tibás.

Acto seguido, Calderón fue directo al hueso con una pregunta filosa: “¿La afición pide su salida, se dará la salida de Juan Carlos Rojas?”. Y el presidente respondió: “Miguel, qué pregunta me hace. Yo ya lo respondí: puede ser en seis meses o en seis años, en ese rango”.

Poco después de estas declaraciones, Saprissa perdió el clásico en La Cueva 0-1 contra Alajuelense. El estadio se llenó de silbidos y reclamos, reflejo de una afición que exige no solo resultados en la cancha, sino también cambios en la dirigencia.

