La peor noticia para Alajuelense: tres grandes de Sudamérica posan sus ojos en uno de sus mejores jugadores

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de altísima exigencia deportiva, inmersa en las semifinales del Apertura 2025 y recién coronada tricampeona de la Copa Centroamericana. Sin embargo, mientras el equipo se enfoca en la parte decisiva del semestre, un problema mayúsculo empieza a asomarse en el mercado internacional: uno de sus mejores futbolistas está siendo fuertemente sondeado desde Sudamérica.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que es buscado?

Se trata del arquero Washington Ortega, pieza clave del proyecto rojinegro y uno de los jugadores más determinantes desde su llegada a Alajuelense. Aunque hoy se recupera de una lesión que lo marginó de la final centroamericana, su nombre sigue ganando peso fuera del país.

Según reveló el periodista de ESPN Julián Capera, Ortega planea regresar al fútbol profesional colombiano, lo que ha activado el interés inmediato de tres gigantes del continente: América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios.

De acuerdo con Capera, las propuestas ya llegaron a la mesa del guardameta. Millonarios fue el primero en descartarse debido a que ya tiene un arquero extranjero (Guillermo De Amores), pero América y Deportivo Cali se mantienen en carrera y con enorme necesidad de un refuerzo en la portería.

Washington Ortega volvería a Colombia. (Foto: ESPN)

América de Cali, urgido por fichar a un arquero

El cuadro escarlata perdió recientemente a Sebastián Silva (quien partió a Uruguay) y a Joel Graterol (que regresó a Venezuela). Hoy solo cuenta con Jorge Soto, por lo que Ortega se convierte en una opción ideal para asumir la titularidad.

Deportivo Cali también insiste

El “SuperDepor” busca reemplazo para Alejandro Rodríguez, quien no continuará por decisión técnica. Ortega, con experiencia internacional y un presente sólido, encaja perfectamente en el perfil buscado.

La alarma en Alajuelense

La posibilidad de perderlo preocupa especialmente porque Ortega ha sido fundamental en la estabilidad defensiva del equipo y es uno de los jugadores más queridos por la afición. Mientras Bayron Mora ha respondido bien cuando ha sido llamado, es claro que en Alajuelense veían a Ortega como un pilar de cara al 2026.