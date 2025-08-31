Refuerzo asegurado: campeón con Saprissa anuncia su regreso a Tibás en el momento más oscuro de los morados

No es ningún secreto que la directiva del Deportivo Saprissa proyecta que en el corto plazo dos de sus laterales derechos concreten una venta al extranjero. Tanto Kenay Myrie (18 años) como Gerald Taylor (24) están en la cima del listado de jugadores que están próximos a convertirse en legionarios.

Esto fue dejado claro en los últimos días por Erick Lonnis, director del Comité Técnico morado: “Hicimos un análisis de valores de mercado y los revalorizamos, subiendo a Kenay a 1,5 millones de euros y a Gerald Taylor a 600 mil euros, que son por los que más han preguntado”, anunció el histórico ex portero.

Kenay Myrie se proyecta como legionario (Deportivo Saprissa).

¿Saprissa tiene un refuerzo asegurado?

Ante esta situación, Saprissa podría verse en problemas en su flanco derecho más temprano que tarde, pero el regreso de un jugador que ya sabe lo que es ser campeón en La Cueva podría solucionar este problema.

Se trata de Kliver Gómez, lateral de 25 años que se encuentra cedido en Puntarenas FC desde principios de año, y que confirmó que todavía le queda contrato en el conjunto morado, por lo que tendrá que volver a Tibás.

“Todavía tengo contrato con Saprissa, tengo que volver en enero si ellos quisieran”, confirmó el futbolista este domingo tras el amargo empate 0-0 de Puntarenas ante Cartaginés.

¿Cómo lo está haciendo Kliver Gómez en el Puerto?

“Ahorita estoy acá, enfocado aquí, quiero hacer las cosas bien y ser protagonista, poder clasificar como lo hicimos el torneo pasado”, añadió Gómez, quien desde su llegada al Puerto acumula un total de 67 partidos jugados, los mismos que llegó a disputar en el Monstruo antes de sellar su salida.

Con los Tiburones, el bicampeón con Saprissa alcanzó las semifinales del Torneo Clausura 2025, en lo que fue una de las grandes sorpresas de la temporada. Vladimir Queada deberá tomar nota de lo que siga haciendo Kliver Gómez en esta segunda mitad del 2025, ya que podría convertirse en un refuerzo valioso de cara a un futuro en el que el equipo podría no contar con Kenay Myrie y Gerald Taylor.

