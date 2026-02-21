“Principios de FIFA”: Yamil Bukele y la Fesfut son tajantes con la petición de uno de los equipos de la Liga

La Comisión Disciplinaria no dio marcha atrás. El guardameta de Águila, Jairo Guardado, deberá cumplir la sanción de un partido luego de que el ente federativo analizara la solicitud del club migueleño para revertir la tarjeta roja recibida en el duelo frente a Alianza el pasado 18 de febrero de 2026.

En su comunicado oficial, la instancia disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó que, si bien reconoce que la jugada que provocó la expulsión puede interpretarse como un error arbitral de Iván Barton, esta situación no encaja dentro de la figura de “error manifiesto”, tal como lo establecen los principios de FIFA y el Código Disciplinario vigente.

La Comisión fue clara en su postura: se trató de un error de apreciación del árbitro central, lo que impide que el órgano disciplinario sustituya el criterio adoptado en el terreno de juego. En otras palabras, no corresponde revalorar los hechos ni modificar la decisión tomada durante el partido.

El reclamo de Águila buscaba limpiar el expediente del portero, considerando que la acción generó polémica y debate en el entorno futbolístico. Sin embargo, el análisis jurídico determinó que la acción no cumple los parámetros necesarios para anular la expulsión.

Con esta resolución, Jairo Guardado deberá cumplir su suspensión de un encuentro, un golpe sensible para el conjunto emplumado que pierde a su arquero titular en un momento clave del torneo.

Todo apunta a que el guardameta pagará su castigo en la jornada 9 ante Inter FA, compromiso en el que Águila tendrá que ajustar su esquema defensivo para suplir la ausencia de su portero, mientras la polémica arbitral sigue generando conversación en el fútbol salvadoreño.