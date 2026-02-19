Alajuelense acumula bronca: Saprissa lo vuelve a provocar con otro picante mensaje en la previa al Clásico Nacional

La temperatura del Clásico Nacional no deja de subir y esta vez no fue por declaraciones en conferencia ni por movimientos en la tabla, sino por un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido. A pocos días del duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, los morados volvieron a encender la previa con una publicación que inevitablemente hará ruido en el entorno rojinegro.

El contexto deportivo ya era suficiente para alimentar la tensión. Alajuelense llega con cuatro partidos consecutivos sin ganar, fuera de su mejor versión y con cuestionamientos alrededor del funcionamiento. Saprissa, en cambio, atraviesa una etapa de recuperación desde la llegada de Hernán Medford, con triunfos que lo volvieron a meter en la pelea por la parte alta del Clausura. Ese contraste de realidades potencia cualquier chispa que surja en la antesala del clásico.

Desde hace varios días, las redes oficiales del club tibaseño vienen lanzando mensajes con tono provocador, apelando a la memoria reciente y al orgullo morado. Sin embargo, la última publicación elevó el nivel del picante.

El picante mensaje de Saprissa en la previa del Clásico

“En nuestra casa sabemos qué es lo que pasa”, escribieron junto a una imagen de Luis Paradela con sangre en la ceja durante la final disputada en la Cueva, aquella en la que Saprissa alcanzó el tetracampeonato.

La publicación de Saprissa. (Foto: X)

La fotografía no es casual. Remite a una final intensa, cargada de polémicas y emociones, que terminó consolidando una etapa dorada para el Monstruo. Para los aficionados morados, la imagen simboliza entrega y carácter en casa. Para el lado manudo, puede interpretarse como un recordatorio incómodo de una noche que aún duele.

El mensaje se suma a una estrategia digital que busca reforzar el ambiente previo al choque más importante del fútbol costarricense. En tiempos donde las redes sociales son parte del espectáculo, cada palabra y cada imagen tienen peso específico. Saprissa parece decidido a jugar también ese partido, aprovechando el impulso anímico que le dio su remontada reciente.

Mientras tanto, en Alajuelense la prioridad está en responder dentro del campo, pero la provocación no pasa inadvertida. El clásico siempre se vive con intensidad, y esta vez la bronca acumulada encuentra nuevos argumentos antes de que ruede el balón.