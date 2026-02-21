Es tendencia:
Presidente de Olimpia dice lo que nadie en Alajuelense esperó de Jorge Álvarez y revela la verdad sobre su fichaje a Costa Rica

Presidente de Olimpia no olvida el caso de Jorge Álvarez y cuenta una verdad que pocos sabian sobre el fichaje del volante a Alajuelense.

José Rodas

Jorge Álvarez nunca estuvo cerca de Alajuelense como todos lo pintaron.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, ha dado una entrevista donde habló de varios temas y dejó claro un mensaje a Alajuelense con respecto a uno de sus jugadores.

En el mercado pasado de enero, se rumoró que La Liga buscó a Jorge Álvarez, incluso, se habló de una oferta económica de 500 mil dólares.

No les bastó dejarlos sin Mundial 2026: Nicaragua amarga el nuevo proceso de Honduras con la noticia que nadie esperaba

Ahora, Rafa Villeda dio a conocer la verdad que pocos conocían sobre la posibilidad de que Álvarez fuera a jugar a Costa Rica a sus 28 años.

Primero dio a conocer que nunca venderá a uno de sus jugadores a un rival directo de Centroamérica, por lo que el fichaje nunca se hubiese dado.

Rafael Villeda deja claro que no venderá a Jorge Álvarez a Alajuelense

“De nuestra parte nunca hubo interés en que Jorge pudiera pasar a ese equipo, nos parece que él tiene las condiciones idóneas para ir fuera de Centroamérica”, comenzó diciendo a TVC.

Además, contó queOlimpia nunca le puso precio a Jorge Daniel y que no se llegó a una cifra de dinero como mucha información salió.

“No sé de dónde salió tanta información, pero se habló de valores que Olimpia había establecido, pero nunca llegamos a eso”.

Con esto, a Álvarez se le cierra la puerta desde Olimpia de ir a Alajuelense si lo vuelve a buscar.

José Mario Pinto vive giro inesperado en Honduras: la noticia que cambia todo y Olimpia se pone nervioso

El futuro de Jorge Álvarez en Olimpia sigue sin resolverse. El comunicador Carlos Prono, también exportero del León, aseguró que a Álvarez le queda un año de contrato, pero que si el club no le renueva su contrato en los próximos meses, el jugador se marcharía gratis.

“Es un jugador determinante e insustituible. Todo se puede acrecentar porque en un año queda libre. Olimpia tiene que apurarse para renovarle, si pasan los seis meses no te firma”, dijo Carlos Prono en el programa Sin Anestesia hace unos días.

