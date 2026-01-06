Ganó cuatro títulos en Saprissa, pero Vladimir Quesada ya le mostró la salida y otro equipo de Costa Rica lo espera

El préstamo de Fabricio Alemán en Municipal Pérez Zeledón tuvo un final muy amargo para el joven delantero de 22 años. El acuerdo original se extendía hasta junio de 2026, pero la directiva de los Guerreros del Sur decidió finiquitarlo tras la finalización del Torneo Apertura 2025, certamen en el que disputó 13 partidos, brindó una asistencia y no logró convertir goles.

De este modo, el hijo del histórico morado Allan Alemán debió regresar a Deportivo Saprissa, institución que lo formó como profesional y con la que firmó un contrato de largo plazo.

Un futuro lejos de Tibás

El problema para Alemán es que el entrenador Vladimir Quesada, que ya lo conoce muy bien, no tiene previsto incluirlo en sus planes para el Torneo Clausura 2026. Ante este escenario, el atacante podría volver a salir cedido a otro equipo del fútbol nacional, en busca de los minutos y la continuidad que no ha podido encontrar ni en Tibás ni en El Valle del General.

Luego de no lograr consolidarse en ninguno de los dos clubes, las opciones en el radar de Alemán se han reducido de manera considerable. De hecho, su destino más probable parece estar hoy en la Liga de Ascenso antes que en la Primera División.

Fabricio Alemán no continuaría en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Inter San Carlos había negociado el fichaje del delantero, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto y la operación finalmente se cayó. El quipo que ahora aparece como principal interesado en sus servicios es Pitbulls FC, que busca incorporarlo junto a Marcos Escoe, otro delantero morado que tampoco tiene lugar bajo la conducción de Quesada.

Mientras que la llegada de Escoe al conjunto de Santa Bárbara está muy avanzada, las negociaciones por Fabricio Alemán recién comienzan y se espera que los próximos días sean determinantes.

Los números de Fabricio Alemán

A sus 22 años, Alemán disputó 58 partidos oficiales con el Monstruo, convirtió 6 goles y formó parte de planteles que conquistaron cuatro títulos de campeonato nacional. Además, registró un gol y una asistencia en 14 partidos con Pérez Zeledón y sumó 8 presentaciones con el CF Intercity, de la cuarta categoría del fútbol español.