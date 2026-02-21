Costa Rica ve llegar a su nuevo DT y Josué Quesada destroza a Ronald González sin piedad: “Le dio la espalda a sus amigos”

Aunque la Federación Costarricense de Fútbol todavía no comunicó de manera oficial quién será el entrenador elegido por el Comité Ejecutivo para reemplazar a Miguel “Piojo” Herrera e iniciar el complejo camino de reconstrucción rumbo a 2030, en las últimas horas un nombre comenzó a ganar terreno.

Se trata del español Robert Moreno, quien, tras reunirse con los jerarcas del fútbol tico, habría sacado ventaja dentro de la terna confeccionada por el director deportivo Ronald González, que también integran Fernando Batista y Patrick Kluivert.

El tema está lejos de resolverse, pero el clima ya se tensó: luego de la fallida experiencia con el Piojo, varias figuras del medio nacional dejaron en claro que no quieren otro técnico extranjero al mando de la Tricolor.

Josué Quesada fulmina a Ronald González

A ese coro de advertencias se sumó este sábado una de las voces más influyentes del periodismo deportivo costarricense. En declaraciones a TD Más, Josué Quesada se mostró casi resignado a que Fedefútbol termine eligiendo a Robert Moreno como nuevo seleccionador, una decisión con la que dejó claro su desacuerdo y que lo llevó a cargar con dureza contra el flamante director deportivo.

“Todo el mundo futbolístico costarricense en este país —Medford, Macho, Marvin Solano, Horacio Esquivel, Christian Sandoval— dijo ‘queremos un tico como gerente deportivo, volvamos al arroz con los frijoles’… la campaña que le hizo Macho, para mí lo puso. Para que Ronald González venga y desconozca cualquier cosa que huela a gallo pinto”, comenzó disparando Quesada.

“Todos los grandes personajes de nuestro fútbol se unieron para poner ahí a Ronald, para que no pusieran un extranjero, y le dio la espalda a sus amigos, le dio la espalda a sus colegas y le dio la espalda futbolísticamente al gallo pinto, al arroz con los frijoles”, sentenció el periodista, visiblemente molesto con el rumbo que tomó el proceso de selección.

Los pergaminos de Robert Moreno

El técnico español, de 48 años, cuenta con un currículum que explica por qué su nombre seduce puertas adentro de Fedefútbol. Durante nueve años trabajó junto a Luis Enrique, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial, participó en proyectos de alto nivel en clubes como Barcelona y Celta, y tuvo un paso por la Selección de España.

Sin embargo, su hipotética llegada se daría precedida por la polémica: en 2025 fue despedido del Sochi FC de Rusia en medio de un escándalo, acusado por el club de haber abusado del uso de Inteligencia Artificial para el armado del equipo y la búsqueda de refuerzos.