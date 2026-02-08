Es tendencia:
Amarini Villatoro revela lo que todos en Cartaginés querían saber sobre Fernán Faerron: “Su personalidad…”

El entrenador de Cartaginés lo colocó al defensor central en la victoria frente a Pérez Zeledón.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico se refirió al ex Herediano.
© Prensa CartaginésEl técnico se refirió al ex Herediano.

Este domingo, Fernán Faerron tuvo su estreno con la camiseta del Club Sport Cartaginés. El ex Saprissa, Alajuelense y Herediano ingresó en la segunda mitad después de haber sido presentado hace tan solo menos de una semana.

Rápidamente, el entrenador Amarini Villatoro le dio la confianza para jugar después de una larga inactividad. El defensor había jugado por última vez el pasado 24 de julio por la primera jornada del Apertura 2025 con el cuadro rojiamarillo.

Siete meses después, Faerrón sumó apenas unos minutos sobre el tiempo de descuento en la victoria por 1-0 ante Pérez Zeledón. Después del triunfo que puso al conjunto brumoso en lo más alto de la tabla de posiciones, el DT habló del defensor.

Amarini Villatoro sorprende al elogiar la personalidad de Fernán Faerron

Fernán es un muchacho que nos puede aportar mucho. Tiene jerarquía, personalidad, es un jugador de Selección y es diferente. Se adapta bien al grupo y viene bien. Por lo que viene para nosotros, queríamos verlo, porque hemos recargado mucho a Marcelo Pereira y a Diego Mesén. Necesito tener rotación. Fernán está bien y se ve maduro en su personalidad“, reconoció Villatoro sobre el zaguero.

Lo que hay que tener en cuenta con sus palabras es que reveló que Faerron se adaptó bien al grupo. En las últimas experiencias, Fernán había sido señalado por tener una actitud conflictiva dentro del camerino, por lo que parece haber dejado atrás lo que se hablaba de él.

Además, Amarini Villatoro lo considera un jugador de selección. En caso de ganarse la titularidad en Cartaginés, Faerrón podría volver a La Sele si el nuevo entrenador decide llamarlo. No integra una nómina de la Tricolor desde la Copa Oro 2025.

