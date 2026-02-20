Se queda afuera: Alajuelense recibe la suspensión de una figura y Saprissa lo celebra

Los duelos entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa siempre son partidos aparte. No importa dónde se jueguen y tampoco si es en la rama femenina o masculina.

De hecho, hace una semana se disputó el clásico femenil y más allá de la victoria rojinegra por 2-1, lo que generó mucha polémica fue la lesión que sufrió Carolina Venegas, quien dejó la cancha con el rostro bañado en sangre tras sufrir la fractura de su nariz.

Así dejó la cancha Carolina Venegas en el clásico contra Alajuelense. (Saprissa)

La falta que produjo semejante lastimadura en la jugadora de Saprissa fue un codazo que le propinó Emelie Valenciano, una jugada que ni siquiera fue sancionada como falta y mucho menos le valió a la defensora manuda una tarjeta amarilla ni roja.

Sin embargo, y más allá de esa omisión que tuvo la árbitra Dannia Sevilla, el Comité Disciplinario Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), tomó una drástica decisión con la jugadora de la Liga.

Se queda afuera: Emelie Valenciano fue suspendida por la Uniffut

Según el diario La Nación, Uniffut les envió una carta tanto a Alajuelense como a Saprissa en la que informó el castigo a Valenciano. “Se ha determinado imponer una sanción consistente en dos partidos de suspensión, de conformidad con lo establecido reglamentariamente”, decía el escrito que llevaba la firma de Roberto Campos Sánchez.

Valenciano se perderá dos partidos. (Instagram)

De esta manera, Alajuelense se quedará sin una figura en una decisión disciplinaria que Saprissa celebra ya que había pedido el castigo debido a que Venegas, por su parte, sufrió múltiples fracturas en el hueso de su nariz y recién se podrá incorporar a los entrenamientos la próxima semana aunque posiblemente deberá jugar con una máscara.