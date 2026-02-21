“Nos tiraron piedras”: figura de Alajuelense denuncia el brutal ataque que estremece a toda Costa Rica

Este sábado 21 de febrero, mientras los fanáticos costarricenses palpitaban la previa del clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol masculino, una figura del cuadro femenino manudo alzó la voz en redes sociales para denunciar un episodio que genera preocupación en todo el país.

Se trata de Sianyf Agüero Varela, delantera de 22 años, quien decidió contar el enorme susto que vivió en carretera mientras se dirigía hacia Cartago. La atacante, oriunda de Alajuela y actualmente en rehabilitación por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla, viajaba junto a su pareja —futbolista de Sporting— cuando ocurrió el hecho.

Sianyf Agüero pasó un gran susto (Instagram).

Así fue el ataque contra Sianyf Agüero

Bajando por Ochomogo y entrando a la curva del desvío hacia Taras/Cartago, un grupo de personas apostadas a la orilla de la ruta comenzó a lanzar piedras contra el vehículo con la aparente intención de obligarlos a detenerse.

“Nos tiraron piedras en el carro y lo golpearon en seis partes. Gracias a Dios no paramos en el momento para ver qué le sucedió al carro, porque más adelante llegaron otras personas a las que les pasó lo mismo, pero ellos sí pararon y les intentaron hacer el bajón. Ya llevan haciendo esto dos días, entonces para que tengan mucho cuidado”, alertó Agüero a través de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, en declaraciones para La Nación, la futbolista de Alajuelense amplió su relato, explicando que como los impactos en el parabrisas parecían diseñados para obligar al vehículo a orillarse, decidieron seguir hasta detenerse en la bomba de El Guarco.

“Fue un sustote eso, uno viene muy metida en la calle y cuando hacen eso de verdad que el sonido aturde mucho. Atrás venían mis suegros, y como el carro es más grande no les tiraron nada, pero sí notaron que había piedras en la calle, entonces posiblemente ya le habían reventado el parabrisas a otros carros””, manifestó.

Así quedó el carro en el que viajaba la jugadora de LDA (Instagram).

Por último, Sianyf Agüero lanzó un llamado de atención a quienes transitan por la zona: “Yo les digo a quienes andan por ahí que estén muy atentos a los alrededores, y que si fuera el caso que les pasara, que no se detengan, que sigan adelante, donde se encuentren un lugar más público, que esté iluminado, porque con ese lanzamiento de piedras lo que buscan es hacer un bajonazo”, señaló.