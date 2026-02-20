Es tendencia:
Dos figuras afuera: el 11 de Saprissa que Hernán Medford tiene listo para el clásico contra Alajuelense

Medford define su once para el duelo más esperado del torneo, pero deberá afrontarlo sin dos nombres de peso en la estructura morada.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Hernán Medford no tendrá a dos grandes figuras en el equipo inicial.
El Clásico Nacional vuelve a paralizar al país este sábado en Tibás, cuando Deportivo Saprissa reciba a Liga Deportiva Alajuelense en un duelo que puede marcar el rumbo del Clausura. Con el equipo morado en plena recuperación desde la llegada de Hernán Medford y la Liga urgida de resultados, el choque promete intensidad desde el primer minuto. En la antesala, ya empieza a perfilarse el once que el técnico tibaseño tendría listo para afrontar la cita más exigente del torneo.

El posible XI de Saprissa ante Alajuelense

Según adelantó Tigo Sports, Hernán Medford ya tendría definida su alineación titular para enfrentar a los rojinegros. El posible once estaría conformado por Esteban Alvarado Madriz en el arco; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston y Azofeifa en la línea defensiva; un mediocampo con Mariano Torres, Acuña y Guzmán; y un tridente ofensivo integrado por Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Paradela.

La base del equipo refleja continuidad respecto a los últimos compromisos, donde Saprissa mostró mayor solidez y mejor equilibrio entre líneas. La presencia de Waston como líder en la zaga, el peso creativo de Mariano Torres en la media y la velocidad de Paradela en ataque conforman el eje central del plan de Medford. La intención es clara: mantener orden atrás y golpear con transiciones rápidas.

Las dos grandes ausencias

Sin embargo, el once también deja en evidencia dos ausencias de peso. Óscar Duarte continúa en proceso de recuperación tras la rotura de ligamentos y no estará disponible para el clásico. Su experiencia y jerarquía en defensa se extrañan en partidos de esta magnitud, pero el cuerpo técnico ha tenido que reorganizar la línea sin él durante varias jornadas.

La otra baja sensible es la de Fidel Escobar, quien no logró recuperarse a tiempo para entrar en la convocatoria. Su ausencia reduce opciones en la última línea y obliga a mantener la estructura que ha venido utilizando el entrenador en los últimos encuentros. En un duelo donde cada detalle cuenta, perder figuras siempre condiciona el margen de maniobra.

Con dos nombres importantes fuera, Medford apuesta por un once que ya ha mostrado señales de crecimiento. El clásico ante Alajuelense no admite margen de error y el técnico morado confía en que la fórmula elegida le permita sostener el impulso reciente. El balón dictará sentencia, pero el equipo que saldrá al césped en Tibás ya empieza a tomar forma.

