Panamá no la vio venir: otra selección de Concacaf quiere robarle a Thomas Christiansen una figura para el Mundial 2026

El seleccionado de Concacaf podría llevarlo al Mundial 2026 si realiza la documentación necesaria.

Por Juan Fittipaldi

© FepafutEl panameño deberá estar atento.

La Selección de Panamá podría perder a una figura que se luce con la camiseta del Sporting San Miguelito. Pensando en el Mundial 2026, Ángel Orelien puede cambiar de seleccionado si recibe el llamado.

El futbolista del conjunto rojinegro tuvo una destacada actuación este jueves en la Concachampions ante LA Galaxy. Por este motivo, Orelien recibió comentarios muy positivos por parte de aficionados haitianos, selección a la que podría representar.

Cabe aclarar que el padre del nacido en Panamá es de Haití. Por eso, tiene la posibilidad de jugar para la Selección de Haití, que estará presente en la próxima Copa del Mundo.

Ángel Orelien ya tuvo participación con los Canaleros. Sin embargo, se dio en apenas tres partidos amistosos. Para que no pueda cambiar de selección, el panameño tiene que haber superado los tres juegos, por lo que aún puede jugar para Haití.

De esta manera, al jugador del Sporting San Miguelito se le abre una posibilidad importante en caso de que Haití quiera convocarlo para la Copa del Mundo. Thomas Christiansen lo llamó por última vez en 2023, por lo que no está en su consideración actualmente.

El grupo de Haití en el Mundial 2026

Haití integra el Grupo C del Mundial 2026 junto a selecciones de alto nivel como Brasil, Marruecos y Escocia. Su debut será frente a los europeos el próximo 13 de junio en el Gillette Stadium.

